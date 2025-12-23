Thiago Garcia vence o "The Voice Brasil 2025"

A- A+

O The Voice Brasil 2025 coroou seu campeão na noite da segunda-feira, 22. Em sua primeira edição completa com transmissão pelo SBT e Disney+, o reality musical teve como vencedor o carioca Thiago Garcia, do Time Mumu.

Thiago foi campeão da temporada com 41,76% dos votos do público. Em sua apresentação final, ele cantou Coleção, do cantor e compositor Cassiano (1943-2021). Ele vai levar R$ 500 mil para casa, além de um contrato com a gravadora Universal Music.

Quem estava na final do The Voice Brasil 2025?

A final foi disputada por oito competidores. Cada um dos técnicos - Duda Beat, Matheus & Kauan, Péricles e Mumuzinho - tinha dois representantes.

Os artistas se apresentavam de forma individual e os técnicos tinham de escolher um dos representantes para seguir na grande final.

Time Duda Beat - Bell Éter e Lara Vieira;

- Bell Éter e Lara Vieira; Time Péricles - Jamah e Thales César;

- Jamah e Thales César; Time Matheus & Kauan - André & Luiz Otávio e Jade Sales;

- André & Luiz Otávio e Jade Sales; Time Mumuzinho - Gabriel Lima e Thiago Garcia.

Thiago Garcia, Bell Éter, Jade Salles e Jamah avançaram para a segunda fase. Depois de uma nova rodada de apresentações, a votação foi aberta para o público e Thiago Garcia foi anunciado pelo apresentador Tiago Leifert como o grande campeão.

Aos 40 anos, Thiago Garcia trabalhava em um supermercado em Realengo, na zona norte do Rio de Janeiro. Ele gostava de música desde a infância e chegou a estudar na Escola de Música Villa-Lobos e no Conservatório Brasileiro de Música, mas teve de abandonar os estudos para ajudar a família.

Na primeira etapa do The Voice Brasil, quando os técnicos escutam os competidores às cegas, ele apresentou a música Outono, de Djavan. Mumuzinho e Duda Beat viraram as cadeiras, mas Thiago acabou escolhendo o pagodeiro, que é do mesmo bairro que ele no Rio.

Na etapa das Batalhas, ele apresentou Memórias do Prazer, de Jorge Vercillo, com Gabi Monteiro. Na Rodada de Fogo, cantou Drão, de Gilberto Gil, e, na Semifinal, Codinome Beija-Flor, de Cazuza. Na primeira etapa da final, tocou Veludo Marrom, de Liniker.

The Voice Brasil segue no SBT

Durante a final, Tiago Leifert confirmou que o The Voice Brasil terá uma segunda temporada no SBT. O programa passou a ser transmitido na emissora após a saída de Boninho, diretor artístico da atração, da Globo, em dezembro de 2024.

O reality tem transmissão simultânea no Disney+ e fica disponível na plataforma de streaming.

