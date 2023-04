A- A+

SHOW Thiago Kehrle canta no projeto "Taca Mais Música", no shopping Tacaruna Apresentação do cantor pernambucano ocorre nesta quinta-feira (27), às 19h

A última edição de abril do projeto "Taca Mais Música" ocorre nesta quinta-feira (27), a partir das 19h, na área gourmet do shopping Tacaruna. O cantor pernambucano Thiago Kehrle será a atração principal.

No repertório da noite, Thiago homenageia o mineiro Vander Lee, o cearense Fagner e o pernambucano Geraldo Azevedo. O show conta ainda com a participação de Luciano Magno e Cezzinha.

Thiago foi o vencedor do 9º Prêmio da Música de Pernambuco, promovido pela Ancipe, em 2018, na categoria melhor cantor de MPB. O cantor conta com três álbuns disponíveis em todas as plataformas digitais.



Serviço:

Thiago Kehrle no “Taca Mais Música”

Nesta quinta-feira (27), às 19h

No Shopping Tacaruna (Av. Gov. Agamenon Magalhães, 153, Santo Amaro)

Entrada gratuita



