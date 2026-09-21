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FAMOSOS Thiago Lacerda fala sobre paternidade e separação após 25 anos de casamento Em entrevista o videocast 'Conversa vai, conversa vem', ator conta como os três filhos o transformaram e define atual momento como de 'reinvenção' após o fim do casamento de 25 anos com a atriz Vanessa Lóes

A paternidade transformou completamente Thiago Lacerda. Em entrevista do videocast do GLOBO ' Conversa vai, conversa vem', no ar no Youtube e no Spotify, o ator de 48 anos, pai de três, conta que desde o nascimento do primogênito até a chegada da caçula, ele vem descobrindo as dores e delícias de educar filhos. O artista também revelou que, após 25 anos de casamento, ele e a atriz Vanessa Lóes resolveram se separar. Leia trecho:

A paternidade (de Gael, de 18, Cora de 16, Pilar de 12) ativa transformou sua visão sobre o papel do homem em casa?

A chegada dos três, especialmente do Gael, o primeiro, transforma a gente de um jeito definitivo, né? A gente se pergunta um monte de coisa que não havia se perguntado, muda muita coisa que achava que sabia. Que tipo de pai pretendo e consigo ser? Que tipo de precariedade preciso de acolhimento. Os três me modificaram profundamente de forma definitiva. De que maneira pertenço àquele ambiente? A busca por essa verdade pessoal, para que ela seja revelada no exemplo, no cotidiano, sem a ilusão de que é preciso um personagem para parecer alguma coisa que não se é. Reflexões, conversas, apontamos, broncas. Isso se faz necessário num ambiente de afeto familiar, confiança, amor e carinho. Meus filhos me ajudam nesse processo do entendimento sobre o que é ser pai.

Sobre que pai imaginava ser, qual eu fui quando nasceram, que pai sou hoje e que pai quero ser para frente. O Gabriel (personagem do ator na novela das 19h, 'Por você') tem me ensinado a atravessar algumas jornadas. Diz coisas à filha que eu penso: "Tá aí. Essa é uma ideia que vou desenvolver". Não vou reproduzir o texto para os meus filhos, mas desenvolver esse tema. É bonita a maneira como a vida se mistura com o que eu faço. E como me alimento disso, como faz sentido pra mim. É um pouco assim que eu faço, nesse lugar de me misturar com os meus personagens. Descobrir o que quero contar para pessoas naquele momento através deles.

É bonito vê-los se revelarem pessoas, né?

Sim, vê-los apontarem os próprios caminhos. E de que maneira a gente não atrapalha e diz: “Vai, tô de olho, tô por perto”. A paternidade é um pouco isso: a gente se preparar para o dia que eles vão. Lembro dessa sensação de perceber que meu pai não estava preparado. Quando fui, ele sentiu. Meus filhos me ajudam nesse processo do entendimento sobre o que é ser pai. Gabriel tem me ensinado. Diz coisas à filha... Não reproduzo o texto para meus filhos, mas penso nos temas para desenvolver. É bonita a maneira como a vida se mistura com o que faço. E como me alimento disso, como faz sentido pra mim. Descobrir o que quero contar para pessoas naquele momento através do personagens.





Em tempos de amores líquidos, em que as pessoas desistem muito fácil, você contabiliza mais de 20 anos de relacionamento com a atriz Vanessa Lóes. Como vai essa casamento? Que desafios se impõem?

A gente está separado. São 25 anos de uma vida compartilhada e, nesse momento, estamos separados, é importante dizer. É um assunto muito íntimo, foi um processo de muito tempo, que me trouxe muita lindeza, mas também me ensinou muita dureza. Tem sido um momento delicado, de muita dor, mas de ensinamento também. É tudo muito recente.

Um momento de reinvenção também, de redescobrir gostos, de escolher o que que fazer sem ter que negociar com ninguém.

Aprender a cuidar de mim um pouquinho, me priorizar. É uma transformação ampla. Tudo ao meu redor está se transformando pelos caminhos tão generosos como foram até agora.

As crianças estão bem? É um desafio casas separadas, logística....

Estão ótimas, nós todos bem. É um processo pelo afeto. Começou pelo amor, vai acabar pelo amor. A gente conseguiu construir a possibilidade de um diálogo maduro, respeitoso. Era importante encontrar um desfecho pelo afeto. A gente segue juntos, somos uma família, cinco pessoas. Numa outra configuração, num outro formato, mas sempre juntos.

Num mundo em que as pessoas anunciam separação e fazem chá de revelação pelas redes, você se mentém discreto...

Tenho uma natureza que me impede de ser diferente. Sou mais discreto. Minha profissão, por definição, é exposta, pública. Nunca achei que devesse somar a isso a minha intimidade. Sempre acreditei que era importante proteger algo dessa exposição toda, que é muito violenta. As pessoas fantasiam e têm uma falsa percepção do que é estar exposto, então, acho importante preservar minha intimidade. É mais temperamento que estratégia. Mas acredito que minha vida pertence a mim e às pessoas que compartilham desse lugar. Entendo que as pessoas tenham curiosidades, aceito essas publicações a respeito da vida das pessoas famosas, mas não contem comigo para alimentar essa coisa.

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