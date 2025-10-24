A- A+

Thiago Marinho participa de "Dona de Mim" e se equilibra entre teatro e televisão Ator vive uma fase de virada na carreira. Enquanto estreia como autor e diretor de teatro em "O Formigueiro", ele também está prestes a aparecer na novela "Dona de Mim", da Globo, como o jornalista Lúcio

Com a energia dividida entre os palcos e os estúdios, Thiago Marinho vive uma fase de virada na carreira. Enquanto estreia como autor e diretor de teatro em “O Formigueiro”, ele também está prestes a aparecer na novela “Dona de Mim”, da Globo, como o jornalista Lúcio.



“Ele chega para jogar lenha na fogueira depois que acontece um parto em um ônibus”, despista o ator, sem dar spoilers. A chegada ao elenco da trama de Rosane Svartman coincidiu com o período de estreia da peça que ele escreveu e dirige.



“Confesso que foi meio no susto. Eu estava focado só no espetáculo ‘O Formigueiro’ e, de repente, me vi precisando entrar na energia de uma galera que já está calejada”, conta. Ainda assim, o resultado foi gratificante. “O carinho e o afeto de todos com a novela me chamaram muita atenção. Todos acreditam na importância de contar aquela história. Me lembra o teatro, com todo mundo defendendo muito a história que conta no palco”, compara.

No set, Thiago procurou manter a simplicidade e a escuta em cena. “No audiovisual, o legal é a gente não pavonear. O importante é ter muita noção do que a trama pede de você, sem ir além por vaidade. Então, o foco é entender para onde a história está indo e como você pode ajudar a contá-la”, define. Fã das novelas de Rosane Svartman, ele diz que já acompanhava a produção antes do convite. “Estou feliz de fazer parte um pouquinho desse universo que a autora criou”, afirma.



Nome: Thiago Marinho.

Nascimento: 26 de agosto de 1989, no Rio de Janeiro.

Atuação inesquecível: Como o Chacrinha jovem, ao lado de Stepan Nercessian, em “Chacrinha, O Musical”, dirigido pelo Andrucha Waddington.

Interpretação memorável: Fernanda Torres como Vani no filme “Os Normais 2: A Noite Mais Maluca de Todas”, dirigido por José Alvarenga Jr. E lançado em 2009.

Momento marcante na carreira: “Fazer uma turnê do espetáculo ‘Incêndios’ ao lado de Marieta Severo”.

O que falta na televisão: “Um vilãozão à moda antiga”.

O que sobra na televisão: “Propaganda de bets”.

Com quem gostaria de contracenar: Andrea Beltrão e Drica Moraes.

Se não fosse ator, seria: Arqueólogo ou paleontólogo.

Ator: Wagner Moura.

Atriz: Camila Morgado.

Novela: “A Indomada”, escrita por Aguinaldo Silva e Ricardo Linhares e exibida originalmente pela Globo em 1997.

Vilão marcante: Altiva, vivida por Eva Wilma em “A Indomada”.

Personagem mais difícil de compor: Simon, de “Incêndios”.

Que novela gostaria que fosse reprisada: “Era Uma Vez”, escrita por Walther Negrão e exibida originalmente pela Globo em 1998.

Que papel gostaria de representar: “Qualquer um que tenha um discurso que eu acredite muito”.

Filme: “Moulin Rouge - Amor em Vermelho”, dirigido por Baz Luhrmann e lançado em 2001.

Autor: Victor Heringer.

Diretor: Kleber Mendonça Filho.

Vexame: “Passar mal de bebida depois dos 30”.

Mania: “Mordo língua quando estou concentrado”.

Medo: “De cair de moto e me ralar todo”.

Projeto: “‘O Formigueiro’, minha peça, que só me traz alegrias”.

“Dona de Mim” – Globo – Segunda a sábado, na faixa das 19h.

