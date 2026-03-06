A- A+

FAMOSOS Thiago Martins recebe elogios e atiça web com vídeo em cachoeira: "Ele não é inocente" Ator aparece de bermuda e sem camisa, curtindo banho de rio, em publicação feita em rede social: 'Ele sabe nos provocar', brinca seguidora

O ator Thiago Martins atiçou seguidores nas redes sociais após publicar um vídeo em que aparece de bermuda e sem camisa à beira de um rio, próximo a uma cachoeira.



Internautas elogiaram a beleza do rapaz e fizeram brincadeiras por meio dos comentários. "Ele não é inocente", escreveu uma pessoa, por meio do Instagram. "Ele sabe nos provocar, hein", disse mais uma usuária da plataforma, aos risos.

Recentemente, o nome de Thiago Martins apareceu em várias listas como provável participante da atual edição BBB - Big Brother Brasil, com anônimos, famosos e ex-BBBs. Thiago já havia declarado, em entrevistas passadas, que não aceitaria ingressar no programa.





"Se fosse convidado para o BBB 26, não iria. É muito difícil a convivência com pessoas que você não conhece. São gostos, costumes diferentes. Acho que eu sairia na primeira semana. Prefiro ficar aqui em casa com minha família e meus cachorros. Aqui ninguém elimina ninguém, a gente briga, faz as pazes e está tudo certo", afirmou Thiago, numa entrevista ao jornal "Extra", em 2022, quando seu nome já aparecia em listas que circulavam na internet.

Veja também