Thiago Martins recebe elogios e atiça web com vídeo em cachoeira: "Ele não é inocente"
Ator aparece de bermuda e sem camisa, curtindo banho de rio, em publicação feita em rede social: 'Ele sabe nos provocar', brinca seguidora
O ator Thiago Martins atiçou seguidores nas redes sociais após publicar um vídeo em que aparece de bermuda e sem camisa à beira de um rio, próximo a uma cachoeira.
Internautas elogiaram a beleza do rapaz e fizeram brincadeiras por meio dos comentários. "Ele não é inocente", escreveu uma pessoa, por meio do Instagram. "Ele sabe nos provocar, hein", disse mais uma usuária da plataforma, aos risos.
Recentemente, o nome de Thiago Martins apareceu em várias listas como provável participante da atual edição BBB - Big Brother Brasil, com anônimos, famosos e ex-BBBs. Thiago já havia declarado, em entrevistas passadas, que não aceitaria ingressar no programa.
"Se fosse convidado para o BBB 26, não iria. É muito difícil a convivência com pessoas que você não conhece. São gostos, costumes diferentes. Acho que eu sairia na primeira semana. Prefiro ficar aqui em casa com minha família e meus cachorros. Aqui ninguém elimina ninguém, a gente briga, faz as pazes e está tudo certo", afirmou Thiago, numa entrevista ao jornal "Extra", em 2022, quando seu nome já aparecia em listas que circulavam na internet.