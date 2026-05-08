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REALITY Thiago Monteiro é o segundo eliminado do reality Casa do Patrão; veja o porcentual de votos Luiza foi a mais votada da berlinda, com 47,24%, enquanto Sheila garantiu a permanência com 32,15% dos votos

A segunda eliminação da temporada de Casa do Patrão movimentou a noite desta quinta-feira, 7. Thiago Monteiro deixou o reality após receber 20,61% dos votos do público no Tá na Reta, dinâmica em que os espectadores votam para salvar seus participantes favoritos.

Na disputa pela permanência estavam também Luiza e Sheila. Luiza foi a mais votada da berlinda, com 47,24%, enquanto Sheila garantiu a permanência com 32,15% dos votos.

Quem é Thiago Monteiro?

Natural de Brasília e criado na zona rural de Formosa, em Goiás, Thiago Monteiro vive atualmente em Goiânia e trabalha como personal trainer e árbitro de atletismo. Antes de entrar no confinamento, ele contou que iniciou sua trajetória no esporte ainda na escola e conquistou títulos estaduais no atletismo.

O desempenho nas pistas também abriu portas acadêmicas para o participante, que conseguiu uma bolsa de estudos para treinar em Barra do Garças, no Mato Grosso, considerado um centro de referência da modalidade.

Antes de entrar no programa, Thiago afirmou que pretendia levar para o jogo a disciplina aprendida no esporte e demonstrou confiança sobre sua convivência dentro da casa. "Até hoje na minha vida ninguém falou mal de mim", declarou na apresentação oficial do reality.

Rivalidades e polêmicas marcaram passagem no jogo

Apesar da autoconfiança, Thiago rapidamente se tornou um dos participantes mais comentados da edição. Desde a primeira semana, o personal trainer acumulou atritos e dividiu opiniões entre os colegas de confinamento.

Uma de suas primeiras movimentações de destaque aconteceu após vencer a Prova do Poder do Voto, dinâmica que lhe garantiu vantagens estratégicas e deu início a uma rivalidade com Jovan Nascimento.

Além dos conflitos, Thiago também enfrentou desgaste dentro do grupo após ser acusado por outros participantes de agir com falsidade em alianças formadas na Casa do Trampo. O "climão" resultou até em uma discussão coletiva entre os confinados.

Eliminação teve enxurrada de votos da casa

A formação da berlinda que eliminou Thiago foi marcada por estratégias intensas. O participante recebeu onze votos dos colegas de confinamento, tornando-se o mais votado da casa.

Segundo os próprios participantes, o grande número de votos foi motivado tanto pelas polêmicas envolvendo Thiago quanto pela curiosidade em testar a aceitação do público diante de sua postura no reality.

Conhecido entre os confinados por sua personalidade "elétrica", o goiano deixou o programa após protagonizar embates, alianças e momentos de tensão ao longo das primeiras semanas da competição

Como foi formada a berlinda

O segundo Tá na Reta começou após a Prova do Patrão, vencida por Morena. Com a vitória, ela definiu as divisões entre Casa do Patrão e Casa do Trampo e indicou Luiza diretamente para a zona de eliminação.

Sheila foi indicada por Vini, vencedor da Prova do Poder do Voto Já Thiago acabou na berlinda após receber a maior quantidade de votos da casa.

Exibido diariamente pela Record TV, Casa do Patrão também pode ser acompanhado em tempo real pelo Disney+.

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