Thiago Nigro ganha flores e mostra cartão de amor assinado por "Maíra Cardi Nigro"

A- A+

Primeiro veio o noivado, em Israel, com direito a anel de R$ 300 mil. Depois veio a tatuagem com as iniciais dele nos dedos dela. Mais tarde a foto da família, com Maíra Cardi, Thiago Nigro e os dois filhos dela. Nesta quarta-feira (3), o influencer de finanças mostrou o buquê de flores que recebeu da noiva, com direito a bilhete de amor com citações bíblicas e assinado por "Maíra Cardi Nigro". "Eu te amo todos os dias'', escreveu ela.

Dois meses após assumirem o namoro, Maíra Cardi e Thiago Nigro resolveram realizar uma cerimônia especial para se tornarem noivos. Os dois viajaram para Israel, onde foram batizados no rio Jordão antes de trocarem as alianças de noivado. Eles estão acompanhados do pastor Tiago Brunet e outros amigos do casal, entre pastores e cantores do segmento gospel. Os registros compartilhados nas redes sociais mostram cenários luxuosos, em restaurantes caros e hotéis estrelados.

"Na hora que vi a caixinha (com o anel de noivado), já fiquei apavorada e falei: 'Senhor, onde vai acabar essa graça?'. Mas aí ele acordou e me falou assim: 'Fica tranquila, porque os meus 'paranauês' estão rendendo e, apesar de esse anel ter sido uma fortuna e a gente estar em hotéis cinco estrelas e indo para os 'paranauês' mais chiques em tudo o quanto é lugar, ainda assim, só o que o dinheiro está rendendo, ainda sobra para eu estar pagando tudo isso'", comentou Maíra, referindo-se ao noivo, mais conhecido pelo apelido Primo Rico.

A ex-BBB afirmou que ficou "aliviada" depois de ouvir a explicação do noivo. "Queria muito ter aprendido isso lá atrás. Fazer dinheiro, eu sei como ninguém... Mas multiplicar assim, igual a esse homem (o meu noivo Thiago Nigro)? Eu não sei, não. Quer dizer, agora eu sei! Mas eu não sabia antes" , afirmou ela, no mesmo vídeo publicado no Instagram.

A cerimônia de batismo e noivado de Maíra Cardi e Thiago Nigro contou com apresentação da banda brasileira Kemuel à beira do rio Jordão, em área que foi reservada para o evento particular. "Foi a coisa mais linda para a mim. Ela fez uma declaração de amor maravilhosa", repassa Maíra, citando o noivo e logo voltando a mostrar a joias que ganhou do empresário — além do anel de diamante, ela foi presentada com uma pulseira de ouro cravejada também por diamantes.

"Quase morri quando vi a caixinha azul. Toda mulher que vê uma caixinha azul sabe que tem ali dentro um solitário de diamante", conta ela. "E aí, na hora que ele se ajoelhou, eu fiquei tão emocionada... Que, de cara, eu não aceitei o pedido. Eu já caí no pescoço dele. E chorei! Fiquei falando um monte de coisa no ouvido dele", diz Maíra.

"Não tem melhor lugar, né? Cara eu fui pedida em casamento na sequência do meu batizado no rio Jordão! Ou seja, eu nasci de novo e, na hora em que eu nasci, eu já tinha uma vida maravilhosa e perfeita... Com um deuso grego maravilhoso na minha frente, me pedindo em casamento com um anel desses", ela exalta, ostentando novamente a joia.

Veja também

Famosos Bianca Andrade corrige erro de cirurgia plástica no nariz: "Arrumei a ponta torta"