Acusação Thiago Rodrigues rebate Cris Dias sobre pensão para filho: "Menos de 24 horas de atraso" Ator sugeriu em um publicação no Instagram que irá levar caso à Justiça; ex-mulher disse que ele tinha atrasado pagamento no Twitter

O ator Thiago Rodrigues foi às redes sociais neste domingo (12) rebater as acusações de sua ex-mulher, a jornalista e apresentadora Cris Dias, de que teria atrasado o pagamento da pensão destinado ao filho do casal.

"1 dia, com menos de 24 horas de 'atraso' no pagamento da pensão alimentícia do meu filho, e é isso que se pratica contra mim!? UM DIA?? (...) Se estivesse devendo há semanas, meses, não é o caso. UM DIA DE ATRASO E É ISSO QUE SE FAZ COM UMA PESSOA? Eu não posso achar isso normal!", escreveu o ator em uma publicação no Instagram.

"Pois o que a mãe do meu filho conseguiu com isso? Milhares de pessoas vieram no meu Instagram me xingar, ironizar, agredir!", reclamou Rodrigues, antes de sugerir que irá levar o caso para a Justiça: 'Mas eu agora decidi procurar me defender, não vou mais permitir esse circo criado em cima de absurdos (...) Eu nem apaguei as milhares de mensagens agressivas, e não irei apagar, o resultado dessa irresponsabilidade dela ficará aí para análise judicial"

No sábado (11), Cris Dias publicou em sua conta no Twitter que o ator havia atrasado o pagamento da pensão ao filho. "Estamos sem contato com o querido, que não responde nem o filho. Será que devo me preocupar?", escreveu Dias.

