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AGENDA CULTURAL Thiago Soares apresenta show de pagode no Recife no dia 31 de maio "Feijoada do Thiago Soares" conta com palco em 360 graus no Mirante do Paço, no Bairro do Recife

O cantor Thiago Soares traz ao Recife, no dia 31 de maio, o projeto de pagode “Feijoada do Thiago Soares”. O evento será realizado no Mirante do Paço, no Bairro do Recife, a partir das 15h.

No palco, o artista apresenta um repertório baseado em músicas autorais de pagode, como “Degradê”, “Pede Que Eu Dou” e “De Onde Eu Venho”. O show também inclui releituras e canções que costumam integrar as apresentações ao vivo do cantor.

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A edição da “Feijoada do Thiago Soares” conta com palco em 360 graus e aposta na interação com o público. O projeto também pode incluir participações de outros artistas, a depender da edição.

Com produção local da Festa Cheia Produções, os ingressos custam a partir de R$ 130 e estão à venda no site e nos quiosques da Bilheteria Digital, além das lojas Esposende dos shoppings RioMar e Tacaruna, e no Mix Mateus de Boa Viagem.

SERVIÇO

Feijoada do Thiago Soares

Quando: 31 de maio, a partir das 15h

Onde: Mirante do Paço, Bairro do Recife

Ingressos: a partir de R$ 130,00 (Bilheteria Digital, Lojas Esposendes e Mix Mateus de Boa Viagem)

Informações: @festacheia





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