Thiaguinho e Carol Peixinho anunciam gravidez: "Nosso amor transbordou"

O cantor Thiaguinho e a influenciadora digital Carol Peixinho estão radiantes com a chegada de um novo membro na família. Neste domingo, 30, o casal anunciou em suas redes sociais que está esperando um bebê e compartilhou a alegria com os fãs.



Em uma mensagem emocionada, Thiaguinho e Carol expressaram o quanto estão felizes e gratos pela novidade. "Prontos pra viver o maior amor do mundo! Nosso amor transbordou e agora somos 3!!! Desde já, nossa família agradece todo o carinho que vamos receber! Benção a caminho! Deus nos abençoe!" - escreveram no post, que trazia ainda um registro da ultrassonografia.



O casal, que está junto há três anos e meio, recebeu apoio dos fãs e seguidores, que não pouparam elogios e mensagens de carinho para os futuros papais.



"Ah, que amor! Saúde pra essa família linda!", comentou Taís Araujo. "Ai meu Deus, que alegria. Que venha com muito amor e proteção meus amores", escreveu a atriz Jeniffer Nascimento.

