Thiaguinho e Grupo Molejo agitam a agenda cultural do Recife e RMR, no fim de semana
A programação reúne ainda exposições, peças de teatro e estreias no cinema espalhadas pela cidade
O final de semana chegou repleto de opções para todos os gostos. Na sexta-feira (22), a Bilho Cultural, no Recife, recebe Mombojó para o lançamento do seu mais novo álbum. No sábado (23) é a vez de Thiaguinho fazer a festa no Classic Hall, em Olinda, com a turnê “Bem Black”. Já no Domingo, o TBT do Samba traz o grupo Molejo fechando a semana com chave de ouro.
A agenda conta ainda com teatro, exposições e cinema. Agora é só escolher o seu rolê, dando aquela espiadinha na agenda cultural completa.
SHOWS E EVENTOS
Lançamento da coletânea “Asteroides em Movimento Ao Vivo no MAB”
Quando: quinta-feira (21), às 20h
Onde: Bar Super 8 - Rua Mamede Simões, 144, Boa Vista, Recife
Entrada gratuita
Informações: @asteroides_movimento
Noite das Blogueiras, com Marina Barcellos, Sarah Vika e Ruby Nox
Quando: sexta-feira (22), às 22h
Onde: Clube Metrópole - Rua das Ninfas, 125, Boa Vista, Recife
Ingressos a partir de R$ 15, via Sympla
Informações: @metropolerecife
Seminário “Naná Vasconcelos, os Maracatus e o Carnaval do Recife”
Quando: sexta (22), das 14h às 18h
Onde: Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), Sala Aloísio Magalhães - Rua Henrique Dias, 609, Derby, Recife
Inscrições gratuitas no site Even3
Informações: @fundajoficial
Mombojó - lançamento do novo álbum
Abertura: Nailson Vieira
Quando: sexta (22), às 21h
Onde: Brilho Cultural - Rua Ulhôa Cintra, 122, Santo Antônio, Recife
Ingressos: a partir de R$ 40, via Bilheteria Digital
Informações: @brillhocultural
Thiaguinho “Bem Black”
Quando: sábado (23), a partir das 20h
Onde: Classic Hall - Av. Gov. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho, Olinda
Ingressos a partir de R$ 90, via Bilheteria Digital, e também nos quiosques do Mix Mateus, em Boa Viagem, e nas lojas Esposende (shoppings RioMar e Tacaruna)
Informações: @festacheia
Sambinha Chacon, com Raí Saia Rodada e Márcia Felipe e grupo Sambarrasta
Quando: sábado (23), às 16h
Onde: Arena Sambinha Chacon - Rua do Chacon, 365, Poço da Panela
Ingressos a partir de R$ 120 no site Bilheteria Digital ou via PIX (81) 9 8777-4570
Informações: (81) 9 8777-4570 / @sambinhachacon
Arraiá do Samuka, com André Rio, Nádia Maia, Josildo Sá, Itallo Costa e Forró Néon
Quando: sábado (23), a partir das 16h
Onde: Empório Barrozo - Rua da Aurora, 1225, Boa Vista, Recife
Ingressos a partir de R$ 50, via Bilheteria Digital
Informações: (81) 99716-8603
Sabadão do 100%, com Banda Lumiar e Renatinho Expresso
Quando: sábado (23), a partir das 18h
Onde: 100% Lounge - Rua Sete de Setembro, 307, Boa Vista Recife
Ingressos a partir de R$ 15, via Sympla
Entrada gratuita para mulheres até às 20h
Informações: (81) 98589-3546
Festival BEERCHEF, com Rodrigo Teaser e banda MacFly
Quando: sábado (23), a partir das 17h
Onde: Mirante do Paço - Travessa do Amorim, 75, Bairro do Recife, Recife
Ingressos a partir de R$ 120, via Sympla
Informações: @barchef.nightlife
“CANÁARRAIÁ”, com a banda Caná Caiana e convidados
Quando: sábado (23), às 20h
Onde: Terra Café Bar - Rua Bispo Cardoso Ayres, 467, Boa Vista, Recife
Ingressos a partir de R$ 30, via Sympla
Informações: @terra_polocultural
Ensaios Juninos com Forró na Caixa, Silvério Pessoa, Cristina Amaral, Josildo Sá e Maciel Salú
Quando: sábado (23), às 19h
Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Moraes, 313, Carmo, Olinda
Ingressos a partir de R$ 50, via Sympla
Informações: @casaestacaodaluz
TBT do Samba, com grupo Molejo, Sambarrasta, Ourisamba, Sassarico e Sem Razão
Quando: domingo (24), a partir das 15h
Onde: TBT do Samba - Rua do Observatório, s/n, Bairro do Recife, Recife
Evento gratuito com retirada de ingressos limitada via Sympla
Informações: @otbtdosamba
15ª edição do Dia do Orgulho Nerd | Convenção Power-Kon
Quando: sexta (22), sábado (23) e domingo (24), das 11h às 20h
Onde: Camará Shopping, Rua Manoel Hónorato da Costa, 555, Vila da Fábrica, Camaragibe
Entrada gratuita
Informações: @powerkonrecife
TEATRO
“O Lago dos Cisnes” pela Moscow City Ballet
Quando: sábado (23), às 19h
Onde: Teatro Guararapes
Ingressos a partir de R$110 no CeconTickets
Informações: moscowcityballet.com
“Um Dia Muito Especial”, com Reynaldo Gianecchini e Maria Casadevall
Quando: sábado (23), às 20h e domingo (24), às 19h
Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista, Recife
Ingressos a partir de R$ 25, via Sympla
Informações: @teatrodoparqueoficial
“Caravana das Maravilhas”, Trupe Circuluz
Quando: sábado (23), às 16h
Onde: Boi da Mata - Rua Vale do Jaguaribe, s/n, UR-7, Recife
Entrada gratuita
Informações: @trupecirculuz
“Gongada Drag”, com Cinderela
Quando: domingo (24), às 20h
Onde: Teatro RioMar (Shopping RioMar Recife, Piso L4) - Av. República do Líbano, 251, Pina, Recife
Ingressos a partir de R$ 45 no site uhuu.com e na bilheteria do teatro
Informações: @gongadadrag
“O Motociclista no Globo da Morte”, com Eduardo Moscovis
Quando: sábado (23), às 18h (sessão extra) e 20h. Domingo (24), às 19h
Onde: Teatro Luiz Mendonça - Parque Dona Lindu, s/n, Boa Viagem, Recife
Ingressos a partir de R$ 75 no site do teatro e na bilheteria
Informações: @teatroluizmendonca
“Pisadas”, grupo Manifesto Cultural Popular
Quando: domingo (24), às 15h
Onde: Oficina Francisco Brennand (Propriedade São Cosme e Damião) - Rua Diogo de Vasconcelos, s/n, Várzea, Recife
Entrada gratuita
Informações: @manifesto_cultura_popular
“Vento Forte para Água e Sabão”, da Companhia Fiandeiros de Teatro
Quando: aos domingos às 16h, até 31 de maio
Onde: Teatro André Filho | Espaço Fiandeiros - Rua da Saudade, 240, Boa Vista, Recife
Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla e no Espaço Fiandeiros
Informações: (81) 98279-5922, (81) 98172-1034 e @fiandeirosdeteatro
EXPOSIÇÃO
“O Café nos Une”, 1ª Exposição Internacional de Pintura com Café
Quando: sexta-feira (22) até domingo (24), das 14h às 21h
Onde: Galeria Janete Costa - Parque Dona Lindu, s/n, Boa Viagem, Recife
Entrada gratuita
Informações: @pernambucocafeshow
Visita mediada com a curadoria à exposição “Noites de Sol”
Quando: domingo (24), às 11h
Onde: Cineteatro Deborah Brennand da Oficina Francisco Brennand - Rua Diogo de Vasconcelos, s/n, Várzea, Recife
Entrada Gratuita
Informações: @oficinafranciscobrennand
“O Reinado do Riso”
Quando: até 5 de julho
Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife, Recife
Visitação: de terça a sábado, das 10h às 20h; domingos e feriados, das 10h às 18h
Entrada gratuita
Informações: @caixaculturalrecife
CINEMA
"O Mandaloriano e Grogu"
O cruel Império caiu, mas os senhores da guerra imperiais seguem espalhados por toda a Galáxia. Enquanto a incipiente Nova República trabalha para proteger tudo pelo que a Rebelião lutou, ela conta com a ajuda do lendário caçador de recompensas mandaloriano, Din Djarin (Pedro Pascal) e de seu jovem aprendiz, Grogu.
Direção: Jon Favreau
"Sexo e Destino"
Baseado na obra clássica da literatura espírita, psicografada por Chico Xavier e Waldo Vieira pelo espírito André Luiz, “Sexo e Destino” acompanha os conflitos morais e espirituais que unem duas famílias do Rio de Janeiro: Nogueira e Torres. É um drama espiritual ambientado nos dias atuais, que revela como paixões, culpas e escolhas mal resolvidas atravessam vidas e gerações. Entre duas famílias marcadas por traições e obsessões, forças do plano espiritual atuam para conduzir cada personagem ao acerto de contas com o próprio destino. Uma história sobre responsabilidade, livre-arbítrio, redenção e perdão.
Direção: Márcio Trigo
"Mambembe"
Três mulheres de um circo itinerante — Índia Morena, Madona Show e Jéssica — cruzam o caminho de um misterioso topógrafo. A partir de suas histórias, se desenha uma trama que mistura ficção e realidade ao longo de 15 anos. Mambembe é uma jornada sobre o tempo, a arte circense e o cinema.
Direção: Fabio Meira
"Authentic Games - No Império Desconectado"
Após anos comandando um mundo offline, o Império Desconectado decide se vingar. O Imperador planeja sequestrar Marco Túlio, criador do Authentic Games, para levar alegria ao seu reino sombrio. Ao entrar nesse universo, Marco Túlio se transforma em Authentic, um simpático boneco, e embarca em uma grande aventura para resgatar a Família Craft e enfrentar o Império. Quando tudo parece perdido, uma ajuda inesperada surge no confronto final.
Direção: Bruno Murtinho