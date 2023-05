A- A+

pagode Thiaguinho faz edição histórica do Tardezinha no Recife com Belo e Mr. Dan Mesmo debaixo de muita chuva, o público curtiu a festa até o último minuto

Com ingressos esgotados, Thiaguinho realizou mais uma edição histórica do seu projeto 'Tardezinha', na área externa do Centro de Convenções, na tarde de sábado (20).

O cantor, que faz sempre questão de enaltecer a sua relação com Pernambuco e diz sempre que o Recife é "diferenciado", gravou o segundo álbum da turnê do projeto na capital pernambucana. Mesmo debaixo de muita chuva na cidade, o público curtiu os maiores hits do pagodeiro até o último minuto da festa.

O Tardezinha no Recife ainda contou com dois convidados especiais: Mr. Dan e Belo. Thiaguinho cantou diversos hits dos dois cantores e até chorou ao lado de Belo ao ouvir uma de suas músicas, momento que ficou marcado na memória dos fãs pernambucanos. O evento teve assinatura local da Festa Cheia.

