MÚSICA Thiaguinho faz show no Recife em maio; saiba detalhes Show "Sorte" acontece no Classic Hall, com repertório que mescla roda de samba e de pagode

A nova turnê "Sorte", do cantor Thiaguinho, será apresentada no Recife no próximo dia 18 de maio no Classic Hall, com repertório que alterna entre o samba e o pagode, em meio a referências do cantor que incluem, entre outras sonoridades, o afrobeat e o R&B.



E para além de canções inéditas, clássicos da carreira também integram o set list comandado pelo artista que lança em abril nas plataformas digitais DVD gravado ao vivo em São Paulo.









Os ingressos para "Sorte" - que tem a assinatura local da Festa Cheia Produções - estão disponíveis a partir de R$ 70 (área VIP), no site Bilheteria Digital e em lojas Esposende de shoppings da cidade.



Serviço

Turnê "Sorte", de Thiaguinho

Quando: Sábado, 18 de maio

Onde: Classic Hall

Ingressos a partir de R$ 70

Informações:



