Thiaguinho mostra cenas de show para sua "filha do coração", Bruna Marquezine
Apresentação aconteceu na sexta-feira, na festa de aniversário de 30 anos da atriz, na Ilha Fiscal, no Rio
Leia também
• Festa de Bruna Marquezine movimenta a ilha Fiscal e atrai elenco de famosos
• Bruna Marquezine faz 30 anos: confira cinco trabalhos inesquecíveis da atriz
• Festa de Bruna Marquezine ocupará quase toda a Ilha Fiscal, com exceção de dois espaços inegociáveis
Nos stories de seu Instagram, o cantor Thiaguinho publicou este sábado vídeos do show que fez na festa de aniversário da atriz Bruna Marquezine, na noite desta sexta, na Ilha Fiscal, no Rio.
“São 30 anos dessa minha amiga, dessa minha filha do coração, Bruna!”, celebrou ele, que pode ser visto em cenas cantando música como “Vou querer de novo”, “Tá vendo aquela lua” (de seus tempos no Exaltasamba), “A amizade é tudo” e “Falta você” (esta, dançando no palco com a aniversariante).
“Sina” (Djavan), ”Eva” (hit de Ivete Sangalo com a Banda Eva) e até um “Parabéns para você” (aditivado pelo cântico religioso “a Bruna será abençoada / hoje o Senhor vai derramar o seu amor”) também foram cantados por Thiaguinho no show particular para Bruna e seus convidados.
“Que alegria fazer parte desse momento! Te amo muito minha filha Bruna Marquezini”, disse o cantor, que nos stories ainda mostrou cenas da atriz abraçada com os pais e amigos.
Mais cedo, Thiaguinho havia compartilhado no Instagram um álbum de fotos da noite.
“Minha filha fez 30 anos. E adivinha quem ela escolheu para cantar? O papai aqui", escreveu ele, na legenda. E acrescentou:
“Meu amor, Bruna Marquezine, você sabe o quanto me emociona estar presente nos momentos importantes da sua vida. Mas celebrar seus 30 anos cantando pra você foi especial demais… um privilégio que vou guardar pra sempre no coração.
A gente não se chama de Pai e Filha por acaso. É porque nosso amor é de verdade, é família de alma, daquelas que a vida escolhe pra gente.
Tenho orgulho imenso da mulher que você se tornou: forte, doce, iluminada e com um talento que o mundo inteiro admira. Mas, acima de tudo, tenho orgulho da pessoa linda que você é por dentro.
Te amo infinito, minha filha!
Que nossa amizade e esse amor que nos une sigam eternos!
Beijo apertado na família toda! Ontem minha voz foi só amor pra você.
Feliz aniversário, Fay!
Você merece toda felicidade do mundo!”