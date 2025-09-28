A- A+

HONRARIA Thiaguinho recebe títulos de cidadão recifense e pernambucano Artista está na capital do estado para o Samba Recife, que segue até domingo (28), no Centro de Convenções de Pernambuco

O cantor Thiaguinho recebeu, nesse sábado (27), os título de cidadão recifense e pernambucano. O artista está na capital do estado para o Samba Recife, que segue até domingo (28), no Centro de Convenções de Pernambuco.

O anúncio foi publicado nas redes sociais. No Recife, a autoria do projeto é dos vereadores Natália de Menudo (PSB) e Hélio Guabiraba (PSB). Já o título referente ao estado foi concedido pelos deputados Diogo Moraes (PSB) e Felipe Carreras (PSB).

Como justificativa para o título, o prefeito do Recife, João Campos (PSB) citou a importância da produção cultural do cantor. Ele condecorou o artista pessoalmente.

"Agora ele não é só um artista que emociona multidões, mas também parte da nossa cidade, levando alegria e música que já fazem parte da vida do Recife", afirmou, em publicação nas redes sociais.

O deputado Diogo Moraes também justificou a entrega. "Tive a alegria de entregar ao querido @thiaguinho o título de Cidadão Pernambucano, em reconhecimento a todo carinho que ele tem pelo nosso estado e por levar o nome de Pernambuco com tanto orgulho pelo Brasil" , disse.



Thiaguinho também agradeceu publicamente os títulos, que classificou como "honrarias".

"Eu, que há tantos anos sou acolhido com tanto carinho por esse povo… que sempre me fez sentir em casa cada vez que pisei nesse chão… agora posso dizer com orgulho e emoção: sou CIDADÃO PERNAMBUCANO e RECIFENSE!", começou.

"Receber essas duas honrarias é muito mais do que um reconhecimento… É um abraço gigante dessa terra que me ensinou tanto, que fortaleceu minha caminhada e que faz parte da minha história", completou.

