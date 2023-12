A- A+

CANTOR Thiaguinho se emociona com mensagem de Isabel, mulher que o ajudou no início da carreira: "Anjo meu" Fãs do cantor iniciaram campanha nas redes sociais depois que ele relatou, pela primeira vez, uma história marcante vivida há duas décadas

Isabel, enfim, apareceu. Na última segunda-feira (11), Thiaguinho contou, pela primeira vez, uma história marcante que viveu no início da carreira. Há 21 anos, numa viagem de avião ao Rio de Janeiro — onde realizaria uma pequena participação num show de Dudu Nobre —, o cantor até então desconhecido passou mal na aeronave, devido a uma crise de sinusite, e recebeu a ajuda de uma mulher chamada Isabel. E a história não acaba aí.

"Quando a gente pousou, ela falou: 'Você vai fazer o que no Rio de Janeiro?'. E eu falei: 'Cara, eu sou cantor. Ainda não sou famoso (risos), mas vou participar de um show do Dudu Nobre e tal'. E ela respondeu: 'Que legal, onde vai ser?'. E eu disse que seria no Olimpo e perguntei: 'Você sabe chegar lá? Não sei andar no Rio'. E ela falou: 'Te levo, pô'. Agradeci, porque já estava pensando no dinheiro do táxi... E outra: não tinha onde ficar no Rio de Janeiro! E aí ela foi e me levou. Chegamos lá na frente (da casa de shows) e ainda era muito cedo. E ela falou: 'Pô, você quer jantar, está com fome?'. Fomos comer, e depois ela me levou de volta para o Olimpo e falou: 'Anota meu telefone e, se você não tiver onde dormir, me liga'", contou Thiaguinho, em entrevista ao podcast Pod Pah, ressaltando que nunca conseguiu contatar a mulher — e que a única informação que tinha a seu respeito era o nome: Isabel.

Pois bem, de um dia para o outro, incentivados pelo cantor de pagode, fãs de Thiaguinho iniciaram uma campanha nas redes sociais em busca da tal Isabel. E eis que... Na manhã desta terça-feira (12), a mulher finalmente se identificou, mostrando fotos pessoais de como ela era no período em que ajudou Thiaguinho — para que o artista não tivesse dúvidas do fato. E o caso novamente viralizou.

"Oi, Thiago, tudo bem? Aqui é Isabel, a pessoa que, no dia que você veio para o Rio de Janeiro, te deu carona. Se você quiser me encontrar, eu moro na Baixada Fluminense ainda, como falei para você. Só nunca te procurei porque acho que nós temos que fazer o bem sem olhar a quem", contou a mulher, que se chama Isabel Cristina, num vídeo postado nas redes sociais. "Sempre contei essa história para todo mundo, mas as pessoas não acreditavam. Hoje, todo mundo quando vê suas postagens me fala: 'Olha aqui, você poderia procurar ele'. Só que eu não quero nada em troca! Se você quiser realmente me encontrar, os meus filhos e minha nora estão colocando aí para você que sou eu", acrescentou.

Na manhã desta terça-feira (12), Thiaguinho entrou em contato, emocionado, com a mulher. Publicamente, também por meio das redes sociais, ele deixou um recado para ela. "Que bom que existem pessoas como você no mundo. Você mostrou naquela noite que é um instrumento de Deus. Tô muito feliz que te encontrei para agradecer pelo carinho com aquele menino", escreveu, no Instagram, em referência a si mesmo quando ainda era muito jovem.

"Muita coisa aconteceu depois daquilo, mas nunca esqueci daquele ato de amor! Obrigado um milhão de vezes! Não vejo a hora de te encontrar. Beijo gigante, anjo meu", finalizou o cantor, no recado enviado a ela.

