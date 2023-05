A- A+

PROJETO TARDEZINHA Thiaguinho traz "Tardezinha" para o Recife com Belo entre os convidados; saiba detalhes Projeto celebra seis anos com edições por diversas cidades do País

No próximo dia 20 de maio Recife volta a se entregar à "Tardezinha" do cantor Thiaguinho, em show do projeto que terá como convidados Belo e Mr Dan e acontece na Área Externa do Centro de Convenções.

Criado há seis anos pelo sambista, em parceria com o ator Rafael Zulu, o projeto soma dois álbuns e um documentário, além de ter percorrido palcos diversos País afora, contablizando pelo menos 162 shows.



A apresentação pelas bandas de cá integra a turnê 2023 iniciada em abril, com previsão de passar por 25 cidades até o próximo mês de dezembro.









Por aqui "Tardezinha" aportará em um palco 360º, em festa assinada pela Festa Cheia Produções. Ingressos estão disponíveis no site Bilheteria Digital e nas lojas Adidas dos shoppings Recife, Tacaruna e RioMar, a partir de R$ 280 (Área VIP). Há também opções de gazebos para 10 pessoas.

Serviço

"Tardezinha", com Thiaguinho

Convidados: Belo e Mr. Dan



Quando: Sábado, 20 de maio

Onde: Área Externa do Centro de Convenções

