Ter, 19 de Maio

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça19/05/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
SHOW

Thiaguinho traz turnê "Bem Black" ao Recife; confira informações de ingressos

O projeto passeia desde os tempos de Exaltasamba até os sucessos mais recentes da carreira do cantor

Reportar Erro
Thiaguinho traz turnê "Bem Black" ao RecifeThiaguinho traz turnê "Bem Black" ao Recife - Foto: Divulgação/ Equipe Thiaguinho

Neste sábado (23), a partir das 20h, o cantor Thiaguinho traz pela primeira vez ao Recife o projeto “Bem Black”. O show acontece no Classic Hall e tem como proposta revisitar diferentes momentos da carreira do artista. 

Com um repertório composto por músicas que ganharam destaque durante sua passagem pelo grupo Exaltasamba, que marcaram os anos 2000, e hits lançados em carreira solo, o projeto foi idealizado para funcionar como uma grande celebração da cultura do samba e do pagode.

Leia também

• Lady Gaga escolhe música de "Wandinha" para disputar vaga no Emmy 2026

• Shakira vence batalha contra fisco espanhol e receberá R$ 350 milhões; entenda

• Copa do Mundo: Madonna, Shakira e BTS protagonizam primeiro show do intervalo na final do torneio

A programação da noite conta ainda com DJ, aulas de dança e outras experiências preparadas pela produção do evento.

O projeto “Bem Black” tem produção da Festa Cheia, os ingresso estão à venda a partir de R$ 90, no site da Bilheteria Digital, e também nos quiosques do Mix Mateus, em Boa Viagem, e nas lojas Esposende ( shoppings RioMar e Tacaruna).

Serviço
Thiaguinho “Bem Black”
Quando: Sábado (23), a partir das 20h
Onde: Classic Hall - Av. Gov. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho, Olinda
Ingressos a partir de R$ 90, via Bilheteria Digital, e também nos quiosques do Mix Mateus, em Boa Viagem, e nas lojas Esposende ( shoppings RioMar e Tacaruna)
Informações: @festacheia

Reportar Erro

Veja também

Newsletter