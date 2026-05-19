Thiaguinho traz turnê "Bem Black" ao Recife; confira informações de ingressos
O projeto passeia desde os tempos de Exaltasamba até os sucessos mais recentes da carreira do cantor
Neste sábado (23), a partir das 20h, o cantor Thiaguinho traz pela primeira vez ao Recife o projeto “Bem Black”. O show acontece no Classic Hall e tem como proposta revisitar diferentes momentos da carreira do artista.
Com um repertório composto por músicas que ganharam destaque durante sua passagem pelo grupo Exaltasamba, que marcaram os anos 2000, e hits lançados em carreira solo, o projeto foi idealizado para funcionar como uma grande celebração da cultura do samba e do pagode.
A programação da noite conta ainda com DJ, aulas de dança e outras experiências preparadas pela produção do evento.
O projeto “Bem Black” tem produção da Festa Cheia, os ingresso estão à venda a partir de R$ 90, no site da Bilheteria Digital, e também nos quiosques do Mix Mateus, em Boa Viagem, e nas lojas Esposende ( shoppings RioMar e Tacaruna).
Serviço
Thiaguinho “Bem Black”
Quando: Sábado (23), a partir das 20h
Onde: Classic Hall - Av. Gov. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho, Olinda
Ingressos a partir de R$ 90, via Bilheteria Digital, e também nos quiosques do Mix Mateus, em Boa Viagem, e nas lojas Esposende ( shoppings RioMar e Tacaruna)
Informações: @festacheia