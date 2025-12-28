A- A+

LUTO Morre Thierry Tremouroux, ator de 'Os Donos do Jogo' e 'Nos Tempos do Imperador', aos 65 anos O ator passou por tratamento contra um câncer na pleura

O ator Thierry Tremouroux morreu aos 65 anos de idade. A morte foi anunciada neste domingo, 28, por sua filha, a também atriz Lara Tremouroux, no Instagram. A causa da morte não foi divulgada, mas ele passou por um tratamento contra um câncer na pleura nos últimos anos.

Thierry nasceu na Bélgica e se mudou para o Brasil em 1991. Participou da Cia. dos Atores fazendo parte do elenco de inúmeras peças de teatro, além de trabalhos na TV e no cinema. Soube que tinha câncer em 15 de dezembro de 2022, após cerca de três semanas em busca de um diagnóstico para seus problemas de saúde.

Na doença, encontrou também um paralelo com a arte. No primeiro semestre de 2025, esteve em cartaz no Rio de Janeiro com a peça O Bicho Geográfico. "Era a arte dialogando com a saúde. E [quanto] mais eu ensaiava, mais eu elaborava, mais eu conseguia me distanciar da dor. Porque paralelamente eu continuava com sessões de quimioterapia, idas e vindas para São Paulo. Foi salvador", contou, em uma de suas últimas entrevistas, à rádio UFRJ no mês de julho.



Entre seus trabalhos mais recentes em filmes, séries ou novelas estão Os Donos do Jogo (2025), Nos Tempos do Imperador (2021), Além da Ilha (2018), Filhos da Pátria (2017), Quase Memória (2016), Malhação (2015), e Amores Roubados (2014).

À rádio UFRJ, falou sobre a relação entre sua identidade e o câncer. "Até pouco tempo eu não sabia [quem é Thierry]. Faz 60 e tantos anos que estou procurando um caminho possível para identificá-lo. Mas o câncer abre uma janela, uma porta para mim. Não que me tornei diferente. Mas passei a olhar para mim e para os outros de maneira diferente. O budismo entrou na minha vida. O olhar, a compaixão pelo outro. Tudo mudou. Mudou da água para o vinho. A caminhada é outra, a consciência do tempo."

Lara Tremouroux postou uma foto ainda criança, ao lado do pai: "Vai tranquilo, meu amor. Curtindo sua ondinha igual eu te falei Fez bem demais, fez lindo, como você é amado, pai! Quantos amigos, quantos presentes. Que sorte poder ter aprendido desde cedo o verdadeiro valor da vida".

"Quanto amor, pai, quanto amor. Que maravilha ter vivido isso e saber que para sempre vou sentir. Esse humor que você deixou para a gente, acho que você entendeu bem, né, a brincadeira que é a vida. Pode deixar que eu não vou esquecer. Que bom que fiz certinho e nasci sua filha!", completou a filha de Thierry Tremouroux.

Nos comentários da postagem, diversos outros atores prestaram sua solidariedade, como Enrique Diaz, Maeve Jinkings e Drica Moraes. Em sua última postagem, Thierry apareceu desejando feliz Natal, fazendo uma brincadeira e gesto positivo num hospital, em 20 de dezembro.

