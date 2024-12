A- A+

SAÚDE Thomaz Costa atualiza estado de saúde após internação e cirurgia de emergência; entenda O ex-Carrossel compartilhou ao longo da madrugada sua admissão no hospital

O ator Thomaz Costa passa bem após um susto médico que o obrigou a ser internado e passar por uma cirurgia de emergência. Na madrugada desta terça-feira, 3, Costa acordou com fortes dores abdominais e foi ao hospital após se medicar e não melhorar.

Em seu perfil no Instagram, o ex-Carrossel compartilhou ao longo da madrugada sua admissão no hospital e sua apreensão com o procedimento cirúrgico. "Tô vivo, gente", disse em sua primeira postagem após a cirurgia, que foi um sucesso.

"Eu capotei com a anestesia. Quando acordei, já estava fora da sala cirúrgica, super enjoado, tomei remédio e fui melhorando", relatou o ator. Ele ainda agradeceu aos seus seguidores pelos pensamentos positivos e orações direcionadas a ele.

Algumas horas após a cirurgia, Costa voltou a postar em suas redes sociais. Em um vídeo, o ator aparece andando pelo quarto do hospital e afirma que está praticamente sem dor. "Nunca mais vou ter esse problema na minha vida, não preciso mais me preocupar com apêndice", disse Costa, revelando o que o levou ao médico.

Lutas, conteúdos adultos e religião

Nos últimos anos, o ator Thomaz Costa viveu diferentes momentos em sua vida. O rapaz, que hoje está com 24 anos, chegou a vender conteúdo adulto na internet, mas se afastou da prática para se aproximar da religião evangélica.

Nas redes sociais, Costa fala sobre sua nova fase e chegou a afirmar que está há meses sem fumar maconha ou fazer sexo. Ele, que está solteiro, disse que só voltará a se relacionar sexualmente com alguém após o casamento.

"Já senti vontade, mas é uma vontade total da carne. Tenho certeza que não demoraria dois minutos para me arrepender se eu errasse", afirmou Costa em resposta aos seus seguidores.

O nome do ator também ficou em evidência nos últimos anos por conta das lutas de boxe que ele participa. Costa se tornou um dos lutadores mais badalados em eventos como a Fight Music Show, torneio que reúne influenciadores, artistas e boxeadores profissionais.

Em fevereiro de 2025, ele foi derrotado por Luiz Otávio Mesquita em uma luta polêmica da FMS 4. Já em outubro, nocauteou o ex-BBB Lucas Penteado na FMS 5.

Veja também

CINEMA Gotham Awards: ''Anora'' liderava indicações ao prêmio, mas foi esnobado; veja os vencedores