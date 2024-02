Thor, Olin, Balder e Tyra: saiba qual o significado dos nomes dos filhos de Eike Batista

A- A+

Se a partir de 1962 a mitologia nórdica ganhou o mundo todo com a adaptação de Thor, o Deus do Trovão para os quadrinhos da Marvel, a partir de 1991 o Brasil também ganhou um pedacinho de Asgard para chamar de seu.



Foi este o ano do nascimento de Thor Batista, filho do megaempresário Eike Batista e da modelo Luma de Oliveira. O primogênito foi o primeiro a ser batizado com nomes inspirados nos deuses cultuados pelos povos escandinavos por volta dos séculos VIII ou XIX.

O legado da inspiração da mitologia escandinava para os nomes seguirá na família: na última quinta-feira (22) nasceu o primeiro filho de Thor Batista, fruto da união com a modelo gaúcha Lunara Campos, que é formada em ciências contábeis e foi eleita princesa da 10ª Festa Nacional do Chimarrão, em 2008. Também primeiro neto de Eike e Luma, a criança será batizada como Thor II.

Olin Batista

Segundo filhe de Eike e Luma, hoje com 28 anos, Olin na mitologia nórdica era o Enviado do Senhor da Guerra. Desde criança apaixonado por música, tornou-se DJ ainda na adolescência, aprendendo a tocar e mixar de forma autodidata.

Em outubro do ano passado, Olin deixou a casa da mãe Luma de Oliveira, no Jardim Pernambuco, para ir morar com a namorada, a modelo Patricia Moreira, num apartamento em São Conrado, também na Zona Sul do Rio. Patricia é mãe de um menino, fruto do relacionamento que teve com o cantor Igor Adamovich.





Balder Batista

Primeiro filho de Eike com a modelo e empresária Flávia Sampaio, Balder nasceu no dia 19 de junho de 2013. Na mitologia nórdica, Balder (ou Baldr) é o é meio-rmão de Thor e Loki, filho de Odin e Frigga. Na lenda, Balder era tão popular como Thor, o que gerava inveja em Loki. Ele morre com uma flechada no coração, disparada por outro de seus irmãos, Hoder, após ser enganado por Loki, o Deus da Trapaça.

Tyra Batista

Caçula do clã e primeira filha de Eike Batista, Tyra nasceu no dia 3 de março de 2022, quando o empresário tinha 65 anos. Na mitologia nórdica, Tyra é conhecida como a Deusa do Trovão (seu nome também significa "a batalha de Thor").

