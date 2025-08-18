A- A+

cinema Thriller sobre "papagaios de pirata" em busca da fama cativa Festival de Gramado Filme de Douglas Soarese com Gero Camilo e Ruan Aguiar, tem argumento do ator Humberto Carrão

A folclórica figura do “papagaio de pirata” animou (e assustou) o Festival de Cinema de Gramado na noite deste domingo (17), com a exibição do thriller “Papagaios”, de Douglas Soares. O filme conta a história de Tunico (Gero Camilo), um homem conhecido por perseguir repórteres em velórios de celebridades para aparecer na TV ao fundo de matérias. Sua vida muda radicalmente com a chegada de um jovem pupilo, Beto (Ruan Aguiar).

Com ares de “A malvada”, o longa mescla elementos do suspense com o humor nervoso para contar a história desses personagens tão inusitados. O cantor e compositor Leo Jaime integra o elenco interpretando uma versão de si mesmo. A direção e o roteiro são de Douglas Soares, responsável também pelo argumento ao lado do amigo Humberto Carrão.

"Cresci entre a Maré e o Méier e sempre esbarrava nessas figuras dos papagaios de pirata, que eram pequenas celebridades no bairro. Em 2015, comecei a pensar em um filme de suspense sobre esse universo", destacou Soares em coletiva para a imprensa na manhã desta segunda-feira (18).

Veterano no cinema brasileiro, Gero Camilo, de 54 anos, comemorou a primeira vez participando do evento na Serra Gaúcha.

— É uma honra estar aqui pela primeira vez. Mas tenho a impressão do que já estive aqui antes, porque sempre circulamos com nossa imagem através dos filmes — contou Gero. — “Papagaios” acontece num momento em que eu estava exausto do cinema, da dificuldade que é fazer cinema no Brasil e de brigar pelo meu espaço. Quando o filme veio, eu falei: vai ser meu último filme. No primeiro dia de trabalho, saímos para um almoço que durou 5h, com esse jovem de 25 anos (Ruan Aguiar) cheio de sonhos no cinema brasileiro. E eu pensei, “coitado” (risos). Não queria desiludir esse garoto e comecei a abrir meu coração novamente. Sai desse filme com tesão para dar continuidade dentro de minha trajetória no cinema nacional.

Ruan falo sobre a dificuldade em trabalhar os silêncios em seu primeiro protagonista no cinema. O ator se divertiu ao lembrar da primeira leitura do roteiro com o elenco, em que sentou ao lado de Gero mas sem poder trocar com ele por causa das poucas falas de seu personagem. O ator agradece ao trabalho da preparação do elenco de Tati Muniz para o projeto. Já Gero pontua que a preparação deve ser feita sem podar ou violentar o trabalho do intérprete.

— Cada filme tem a sua necessidade de preparação. Às vezes, não tenho o menor saco. O preparador pode atrapalhar o trabalho, mas ele pode ser muito interessante para o processo, como foi no nosso filme, que contou com o acompanhamento direto do diretor — aponta Gero, que não poupa críticas à preparação de elenco de nomes como Fátima Toledo. — Já trabalhei com esse tipo de ensino por obrigação. E sempre olhei para esse tipo de preparação e achei abusivo, burro e violento. Esse tipo de preparação me traumatiza. Acho absurdo e deve ser denunciado.

Feliz com o trabalho, Ruan conta que criou seu Beto como um “alpinista social” e alguém que poderia ter um milhão de seguidores.

— O Beto traz a provocação: qual é o seu senso crítico diante de alguém que estava fazendo de tudo para ganhar o seu espaço? — conta o ator.

O cantor e compositor Léo Jaime sofria com a falta de reconhecimento e como “operário da cultura brasileira” se sentiu homenageado com a oportunidade de interpretar a si mesmo na produção. Como Gero, o artista aponta que também ganhou uma energia extra após o trabalho e que já aceitou um novo papel nos cinemas.

— Foi difícil me interpretar porque não sou muito de me observar. O Léo do filme é um personagem, deixei na mão do diretor — diz o ator.

O Festival de Gramado acontece até o dia 23, quando serão entregues os troféus Kikitos.

