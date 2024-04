A- A+

FAMOSOS Thullio Milionário, autor de "Casca de bala", vira fenômeno viral no streaming e nas redes; conheça Conhecido como rei das vaquejadas, ele fez parte do grupo Milionários do Forró e colocou canção entre 200 mil vídeos do TikTok e em rankings do Spotify.

Lançada há um mês, a música "Casca de bala" segue subindo no ranking de virais do Spotify, no Brasil e do mundo. No ranking global, está em 7º lugar, enquanto no brasileiro alcança a 4ª posição. No TikTok, já são quase 200 mil vídeos com a música e a hashtag #cascadebala. O termo é usado para se referir a um amigo próximo, íntimo, que topa qualquer desafio ou comemoração.

E quem é o cantor de 'Casca de bala'?

Thullio Milionário é o dono do hit, que foi composto por Flávio dos Teclados e lançado no dia 1 de março deste ano. Natural do Rio Grande do Norte, ele apareceu no meio musical quando integrava o grupo Milionários do Forró. Em 2016, partiu para carreira solo e começou a ser chamado de o "rei das vaquejadas".

Em 2019, ficou ainda mais famoso com "Dançar forró beijando", música que, quando cantava em shows, sempre chamava uma fã da plateia para beijar. No mesmo ano, uma mulher de Mauriti, no Ceará, foi beijada pelo cantor e ameaçou processá-lo, segundo o UOL. Ela alegou que tinha sido beijada à força e, casada, virou "chacota na cidade". No entanto, ela desistiu de levar o processo adiante.





Thullio tem, atualmente, 1,5 milhão de ouvintes no Spotify e acumula quase 440 mil inscritos em seu canal no YouTube.

Mel Maia, Virginia Fonseca e Zé Felipe são alguns dos famosos que já reproduziram o hit nas redes sociais.

