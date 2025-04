A- A+

CINEMA ''Thunderbolts*'' marca retorno de personagens ao MCU em encerramento da Fase 5 da Marvel O longa-metragem conta com a presença de Viúva Negra e Soldado Invernal

''Thunderbolts*'', o mais novo filme da Marvel, encerra a Fase 5 da franquia que chega aos cinemas brasileiros amanhã, com sessões de pré-hoje. O longa-metragem conta com o retorno de personagens conhecidos pelo grande público, como Viúva Negra e Soldado Invernal.

Na trama acontece a união sinistra da equipe de anti-heróis, formada por Yelena Belova, Bucky Barnes, Guardião Vermelho, Fantasma, Treinadora e John Walker, após caírem na armadilha de Valentina Allegra de Fontaine. Como os Thunderbolts são considerados um grupo de rejeitados, os personagens enxergam na missão uma forma de encontrar a sua redenção - mas será

que eles vão conseguir?

Essa é a pergunta chave de ''Thunderbolts*'', afinal atravessamos o passado de todos os personagens, expandindo o conhecimento de filmes e séries anteriores com o intuito de compreender melhor as suas escolhas. Essa dinâmica não é nenhuma novidade na Marvel, que fez a mesma aposta narrativa em ''Guardiões da Galáxia''



Indicados

No longa, vale destacar os retornos ao Universo Cinematográfico da Marvel (MCU), como os indicados ao Oscar Florence Pugh (''Adoráveis Mulheres'') e Sebastian Stan (''O Aprendiz'').

Destaque tambérm para os vencedores do Critics’ Choice Television Awards David Harbour (''Stranger Things'') e Julia Louis-Dreyfus (''Veep''). Wyatt Russell, Hannah John-Kamen e Olga Kurylenko completam o elenco que não é exagero afirmar ser impressionante.

Ação e comédia

Além da proposta de ação óbvia de filmes da Marvel, ''Thunderbolts*''- dirigido por Jake Schreier (''Cidades de Papel'') - também flerta com a comédia, o que justifica a escolha da co-roteirista Joanna Calo, conhecida por séries humorísticas como ''O Urso'', ''Treta'' e ''Hacks''. Ela divide o roteiro com Eric Pearson, de ''Viúva Negra'' e ''Thor: Ragnarok''.

A partir desses trabalhos anteriores é possível compreender a ideia de Jake Schreier com o longa, que cumpre a função de encerrar uma fase cinematográfica marcada por fracassos de crítica e público. O cineasta desejou revigorar o universo da Marvel, através do humor elegante de Calo e o conhecimento prévio de Pearson sobre a saga, com intuito de criar algo divertido e despretensioso.

O resultado é agridoce, afinal, por mais que Jake tente fugir dos clichês do gênero de super-heróis, ele está preso no universo saturado e que está dando o seu último suspiro antes de resetar tudo com o novo ''Quarteto Fantástico'', em julho deste ano. O que resta, então, para os protagonistas?

''Thunderbolts*'', assim como os seus personagens principais, encerra a Fase 5 do MCU com o sentimento de dever cumprido, ainda que a missão não tenha sido das mais difíceis, o grupo de rejeitados conseguiu um final aberto de seus futuros.



Confira o trailer:

