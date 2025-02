A- A+

Cinema "Thunderbolts*" ganha novo trailer e mostra novidades da Marvel; confira O trailer, divulgado no Super Bowl deste domingo (9), mostra a nova Torre dos Vingadores e o personagem Vácuo

O filme "Thunderbolts*" ganhou um novo trailer neste domingo (9), mostrando em primeira mão algumas novidades sobre a nova produção da Marvel Studios.

A prévia foi anunciada durante o Super Bowl, evento de grande audiência nos Estados Unidos, e surpreendeu os fãs. A estreia de "Thunderbolts*" está marcada para o dia 2 de maio de 2025.

Nova Torre dos Vingadores

No trailer de "Thunderbolts*", a nova Torre dos Vingadores pode ser vista. A edificação era usada como base pelo grupo de heróis Vingadores, desde os filmes de 2012.



Durante a Batalha de Nova York ("Vingadores", 2012), o prédio ficou severamente danificado. Mesmo sendo reformada, como é visto no filme "Homem Aranha: De Volta ao Lar" (2017), a Torre foi vendida para um comprador misterioso.

No novo trailer de "Thunderbolts*", descobre-se que o vendedor misterioso é Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus), a nova diretora da CIA. Agora, o prédio será usado como base de operações do novo grupo de anti-heróis.

Vácuo

A prévia de "Thunderbolts*" ainda mostra o Vácuo, um personagem do universo dos quadrinhos da Marvel, que aparece como antagonista da trama no novo filme. Ele é o resultado de um experimento falho realizado no personagem Sentinela.



Considerado uma entidade, Vácuo é uma força que se alimenta dos pesadelos mais sombrios de seu hospedeiro, ligado energeticamente ao personagem Robert Reynolds, o Sentinela.



