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Animação "Thundercats", sucesso nos anos 1980, vai ganhar novo filme animado Warner Bros. anunciou a novidade nesta segunda-feira (22), durante o Festival de Annecy

A Warner Bros. anunciou, nesta segunda-feira (22), que está trabalhando em um novo filme de “Thundercats”. O longa-metragem será uma animação e ainda não possui previsão de estreia.

A novidade foi revelada durante o painel do estúdio no Festival de Annecy, que ocorre na França e é considerado o principal festival de animação do mundo. Na mesma ocasião, a Warner revelou que também deve produzir um novo longa animado de “As Meninas Superpoderosas”.

O grupo de heróis com aparência felina surgiu em uma série animada de 1983. Em 2007, a Warner chegou a contratar o diretor Jerry O'Flaherty para dirigir um filme da obra, mas o projeto acabou engavetado.



O estúdio também já havia anunciado, em 2021, que um longa em live-action dos “Thundercats” estava sendo desenvolvido por Adam Wingard, mesmo diretor de “Godzilla vs. Kong”. No entanto, a ausência de notícias sobre a produção desde 2024 levanta desconfianças sobre a continuidade do projeto.

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