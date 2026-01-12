A- A+

Pernambuco Tia de Wagner Moura, prefeita de Floresta, no Sertão, celebra vitória do sobrinho no Globo de Ouro Tanto o ator quanto a prefeita possuem o sobrenome Maniçoba

Wagner Maniçoba de Moura, conhecido artisticamente apenas como Wagner Moura, conquistou o prêmio de Melhor Ator na edição de 2026 do Globo de Ouro.

Nesta segunda-feira (12), Roró Maniçoba, prefeita de Floresta, município no Sertão de Pernambuco, celebrou a premiação do ator reconhecido com a menção do laço de parentesco em seu perfil nas redes sociais.

No post, Roró Maniçoba escreveu: "Orgulho imenso de ver o meu sobrinho Wagner Moura vencer o Globo de Ouro".

A relação familiar dos dois já havia aparecido no perfil do Instagram da prefeita, quando em julho de 2024 ele apareceu, com a tia, cantando e dançando forró.



A festa foi para comemorar o aniversário de 48 anos do ator. A celebração ocorreu no Recife, em 26 de junho de 2024, durante as filmagens do filme "O Agente Secreto".





Confira:

A postagem no perfil oficial de Roró Maniçoba nesta segunda chamou atenção por enaltecer o laço familiar e a repercussão do prêmio em uma cidade do interior pernambucano.

Rosângela de Moura Maniçoba Novaes Ferraz, mais conhecida como Roró Maniçoba, é uma gestora pública de destaque no Sertão do Estado. Ela se tornou a primeira mulher a ser eleita prefeita de Floresta em 2008, marcando o início de uma longa trajetória no executivo local que se mantém até hoje.

Wagner Moura, nascido em Salvador (BA) e referência do cinema brasileiro internacionalmente, foi agraciado com o prêmio de Melhor Ator em Filme de Drama pelo longa O Agente Secreto (The Secret Agent), obra premiada também como Melhor Filme em Língua Não-Inglesa na mesma cerimônia realizada em Los Angeles (EUA).

Com seu desempenho elogiado pela crítica internacional, Moura tornou-se o primeiro brasileiro a conquistar esse troféu na categoria principal masculina, reforçando o protagonismo do cinema brasileiro em grandes premiações globais.

A celebração da gestora ocorreu em meio ao frenesi de parabenizações que ocupou as redes sociais e veículos de imprensa, unindo desde artistas e políticos até o público em geral em torno da conquista. Parlamentares também se manifestaram sobre o feito de Moura, ressaltando seu papel na projeção internacional do cinema brasileiro e sua importância como representante artístico do Nordeste.

O filme O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho, aborda um contexto histórico do Brasil e reafirma a ascensão do audiovisual nacional em circuitos internacionais, culminando em feitos que, agora, ecoam também em cidades como Floresta, onde o vínculo pessoal entre protagonista premiado e liderança política local ganhou destaque.

Veja também