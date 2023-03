A- A+

INFANTIL Tia Ilana faz apresentação para as crianças, no Camará Shopping Show ocorre neste sábado (25), às 16h, com música e contação de histórias

O Camará Shopping, em Camaragibe, recebe uma atração voltada para o público infantil. É a apresentação de Tia Ilana, que ocorre neste sábado (25), a partir das 16h, com entrada gratuita.

A artista promete animar as crianças com muita música e contação de histórias. No repertório, Ilana traz músicas autorais e outras que integram o projeto “Cantigas de Brincar”, que resgata as brincadeiras de antigamente.



Além das canções, Ilana também vai narrar contos cheios de fantasia, buscando criar interações com a plateia. Na ocasião, ela levará seu livro “ABC das Frutas”, cantando e dançando com o público.

