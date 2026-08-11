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Famosos Tia Milena mostra primeiro dia de aula no curso de teatro: '1 de 1095' Segunda colocada do BBB vai estudar por três anos

Tia Milena, segunda colocada do BBB 26, está investindo na carreira artística. A ex-babá mineira mostrou nos Stories o primeiro dia de aula num curso de teatro.

"Primeiro dia de aula! 1 de 1095", escreveu ela.

Milena já havia contado aos seguidores que ia fazer o curso para tirar o DRT, registro profissional para o trabalho de ator. Quando foi aprovada, compartilhou um vídeo de uma festa do BBB em que "previa" os passos fora do reality show.

"Dá licença, eu vou ter um DRT e vou ser uma 'atrizona'", disse Milena no "BBB 26".

Sobre o momento, ela escreveu: "Quem diria que uma frase de bêbado se tornaria real? Resolvi começar o curso. Teremos 3 longos anos pela frente! Passei no processo, tá?".

Segundo o Jornal Extra, Milena está matriculada na escola de atores Wolf Maia, em São Paulo, com aulas às segundas e quartas-feiras, à noite. A turma dela tem, por enquanto, mais 13 alunos, incluindo uma companheira de confinamento: Samira. A gaúcha também se mudou para São Paulo depois do reality show.

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