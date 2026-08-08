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ROMPIMENTO? Tia Milena revela fim da amizade com Ana Paula Renault após 'BBB' e nega briga Ex-participante do reality também contou que reatou com Samira: 'Viemos de cidades pequenas e de realidades difíceis, então nós nos entendemos muito bem'

Eterno enquanto dure. Vice-campeã do “ BBB 26”, Milena Moreira, a tia Milena, chocou a internet ao revelar em entrevista à coluna Play que não manteve a amizade com a sister Ana Paula Renault após o programa. As duas participantes formaram, com Juliano Floss, o trio Eternos do reality show da Globo.

— A questão da Ana Paula é que o Eternos não era tão eterno assim. É a primeira vez que eu vou falar sobre isso e espero que seja a última. A nossa relação de amizade se encerrou de forma natural devido a agendas intensas e à falta de presença. Isso acabou criando um abismo que não é fácil de reverter.

Milena, que após o fim do programa se mudou para São Paulo, mesma cidade de Ana Paula, afirmou que o afastamento não partiu dela.

"Havia uma expectativa muito grande da minha parte. Quando eu saí da casa, esperava muitas coisas aqui fora. Mas está tudo certo, cada uma seguiu para o seu lado, e foi isso que rolou. Eu quero deixar claro que não houve briga, não houve nada do tipo. As pessoas vão querer colocar muitas palavras na minha boca, mas não houve briga. Foi algo que foi acontecendo com o decorrer da vida."

Quase quatro meses após o fim do "BBB 26", Milena atualizou o público sobre suas relações com outros participante do reality. Ela voltou a ficar amiga de Samira, com quem tinha brigado na Casa.

"Eu saí do programa sem quase nenhum amigo, mas cheguei aqui fora e resolvi reatar com várias pessoas. Uma delas foi a Samira. Conversamos, nos acertamos e está incrível. Nós duas fomos as únicas que nos mudamos para São Paulo. Viemos de cidades pequenas e de realidades difíceis, então nós nos entendemos muito bem."

O fim da amizade entre Tia Milena e Ana Paula Renault agitou a web e dividiu fãs. "Tia MIlena achou que ia sair do BBB e que a Ana Paula fosse ser o que a Samira é para ela hoje (risos). Só não contava que a Ana Paula não vive as pautas que ela defende", opinou uma internauta.

"De toda essa história do 'fim' da amizade entre Ana Paula e Milena ficam três coisas: 1. O público sempre espera que os astros de uma série sejam mesmo amigos ou que os participantes de um reality continuem se vendo; 2. Os motivos só elas sabem; 3. Não importam os motivos… Para os que detestam Ana Paula 'Milena sempre foi um token'; mesmo que isso nunca tenha sido verdade", analisou outro.

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