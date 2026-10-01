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AGENDA CULTURAL Show de Tiago Abravanel e peça com Claudia Raia agitam o fim de semana em Pernambuco A agenda conta ainda com uma programação especial para o mês das crianças, além de festas, exposições e estreias nos cinemas

O fim de semana em Pernambuco chegou repleto de opções culturais e de lazer para todos os públicos. Para quem busca uma noite animada com música e gastronomia, uma das grandes atrações é "O Baile do Hidden", que acontece nesta sexta-feira (2), às 19h, no Hidden Recife, com apresentação de Tiago Abravanel. No mesmo dia e estendendo-se até o sábado (3), às 19h30, a Caixa Cultural Recife recebe a apresentação do artista baiano Vírus Carinhoso com o show de lançamento do álbum “Karkará”. Já no sábado (3), a partir das 16h, o ritmo brega toma conta do Bairro do Recife com o projeto Brega Naite, realizado na Torre Malakoff.

A programação teatral traz grandes produções aos palcos pernambucanos neste final de semana. O Teatro Guararapes recebe o espetáculo “Tarsila, A Brasileira”, estrelado por Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello, com sessões de quinta-feira (1º) a domingo (4), quinta e sexta-feira às 20h, sábado às 15h e 20h, e domingo às 18h. Paralelamente, no Teatro Luiz Mendonça, entra em cartaz “Vital – O Musical dos Paralamas”, que homenageia a trajetória da famosa banda de rock nacional e tem sessões de quinta-feira (1º) a sábado (3), sendo quinta e sexta-feira às 20h e sábado em horário duplo, às 17h e 20h.

As famílias e a garotada também têm destino certo na programação do Mês das Crianças no Plaza Shopping, localizado em Casa Forte. Nos dias sábado (3) e domingo (4), sempre em dois horários, às 15h e às 17h, a Praça de Alimentação (piso L5) será palco de atrações gratuitas que incluem as apresentações de Circo Rosa, Ludicanto, Divas do K-pop e Aventuras Jurássicas.

Confira a agenda completa:



SHOWS E EVENTOS

Festival de Dança e Cultura

Quando: Quinta-feira (1º) a domingo (3), a partir das 18h

Onde: Shopping Patteo Olinda – Rua Carmelita Soares Muniz de Araújo, 225, Casa Caiada, Olinda

Acesso gratuito

Informações: @shoppingpatteoolinda

Quinta Preta

Com Dj Bobe

Quando: Quinta-feira (1º), às 19h

Onde: Iraq Club – Rua do Sossego, 179, Santo Amaro, Recife

Acesso gratuito mediante retirada de ingressos na Shotgun

Informações: @casadeevandro

Oficinas criativas para o público 60+

Atividades: Colagem, Poesia, Aquarela e Bordado

Quando: Sexta-feira (2), às 14h30

Onde: Plaza Shopping (Praça do Piano no piso L3) – Rua Dr. João Santos Filho, 255, Casa Forte, Recife

Vagas: 10 participantes por sessão

Acesso gratuito mediante inscrição no site do Plaza Shopping

Informações: @plazacasaforte

O Baile do Hidden

Com Tiago Abravanel

Quando: Sexta-feira (2), às 19h

Onde: Hidden Recife – Av. Rio Branco, 152/162, Bairro do Recife, Recife

A partir de R$ 100 no site

Informações: @hiddenrecife

Forró dos Caetés

Quando: Sexta-feira (2), às 20h

Onde: A Fazendinha – Rua das Graças, 219, Graças, Recife

A partir de R$ 20 na Sympla

Informações: @afazendinhaoficialgracas

Seu Pereira “Eu, só eu e o violão”

Quando: Sexta-feira (2), às 20h

Onde: Teju Nazaré – Rua do Sol, 317, Vila de Nazaré, Cabo de Santo Agostinho

A partir de R$ 40 à venda na bilheteria do local

Informações: @seupereira

Fatel em Recife

Quando: Sexta-feira (2), às 20h

Onde: Casa de Alzira – Rua Mariz e Barros, 328, Bairro do Recife, Recife

A partir de R$ 40 na Sympla

Informações: @casadealzira

Vírus Carinhoso “Karkará”

Quando: Sexta-feira (2) e sábado (3), às 19h30

Onde: Caixa Cultural Recife – Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife, Recife

A partir de R$ 15 na Sympla

Informações: (81) 3425-1905

Bete Balança

Com Dj Claudinha Summer

Quando: Sábado (3), às 18h

Onde: A Fazendinha – Rua das Graças, 219, Graças, Recife

A partir de R$ 20 na Shotgun

Informações: @afazendinhaoficialgracas

Fever Night

Com Desirée Beck

Quando: Sábado (3), às 22h

Onde: Club Metrópole – Rua das Ninfas, 125, Boa Vista, Recife

A partir de R$ 15 na Sympla

Informações: @metropolerecife

4ª edição do Café com Bongarbit

Quando: Sábado (3), a partir das 16h

Onde: Centro de Arte e Cultura Grupo Bongar (Guitinho da Xambá) – Rua Ieda, 103, São Benedito, Olinda

Acesso gratuito

Informações: @bongarbit

Brega Naite

Quando: Sábado (3), às 16h

Onde: Torre Malakoff – Praça do Arsenal, s/n, Bairro do Recife, Recife

Acesso gratuito mediante retirada de ingresso na Sympla

Informações: @brega.naite

Mês das Crianças no Boa Vista

Com os personagens da Patrulha Canina e das guerreiras do K-pop

Quando: Sábado (3), às 15h

Onde: Shopping Boa Vista – Rua do Giriquiti, 48, Boa Vista, Recife

Acesso gratuito

Informações: @shoppingboavista

Desande

Quando: Sábado (3), às 22h

Onde: Estelita – Saturnino de Brito, 385, Cabanga, Recife

A partir de R$ 10 na Sympla

Informações: @estelita.recife

Feijoada do Samba pra Cima

Quando: Sábado (3), às 13h

Onde: Mansão da Matuta – Rua do Bonfim, 82, Carmo, Olinda

A partir de R$ 35 na Sympla

Informações: @mansaodamatuta

Sábado dos Ritmos

Com Banda Montreal e Orquestra das Pás

Quando: Sábado (3), às 20h

Onde: Clube das Pás – Rua Odorico Mendes, 263, Campo Grande, Recife

A partir de R$ 30 na bilheteria do clube

Informações: (81) 99411-2043

Mês das Crianças no Plaza Shopping

Com Circo Rosa, Ludicanto, Divas do K-pop e Aventuras Jurássicas

Quando: Sábado (3) e domingo (4), às 15h e às 17h

Onde: Plaza Shopping (Praça de Alimentação no piso L5) – Rua Dr. João Santos Filho, 255, Casa Forte, Recife

Acesso gratuito

Informações: @plazacasaforte





TEATRO

“Tarsila, A Brasileira”

Com Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello

Quando: de quinta-feira (1º) a domingo (4); quinta e sexta-feira às 20h; sábado às 15h e 20h; domingo às 18h)

Onde: Teatro Guararapes (Pernambuco Centro de Convenções) – Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda/PE

A partir de R$ 50, à venda na internet pela Cecon Tickets e pela bilheteria do teatro

Informações: @tarsilaabrasileira

Vital – O Musical dos Paralamas

Quando: de quinta-feira (1º) a sábado (3), quinta e sexta-feira, às 20h; sábado, às 17h e às 20h

Onde: Teatro Luiz Mendonça – Avenida Boa Viagem, s/n, Boa Viagem, Recife

A partir de R$90 na bilheteria e no site do teatro

Informações: @teatroluizmendonca

"A Gaivota"

Quando: de quinta-feira (1º), a sábado (3), às 19h

Onde: Teatro Hermilo Borba Filho – Av. Cais do Apolo, 142, Bairro do Recife, Recife

A partir de R$ 25 na Sympla e na bilheteria do teatro

Informações: @cobogodasartes

“Helô em Busca do Baobá Sagrado”

Quando: Sexta-feira (2), às 16h

Onde: Espaço O Poste – Rua do Riachuelo, 641, Boa Vista, recife

Acesso gratuito

Informações: @oposteoficial

“O Barai dá, O Barai tira”

Com Morgana Camila

Quando: Sábado (3), às 20h

Onde: Teatro RioMar Recife – Rua República do Líbano, 251, Pina, Recife

A partir de R$ 40 no Uhuu.com

Informações: @teatroriomarrecife





EXPOSIÇÃO

“Pernambuco: Folclore e Folguedos”, de Pedro Índio

Quando: Até 4 de outubro

Onde: Galeria Pedra do Reino (Compaz Ariano Suassuna) – Av. General San Martin, 1208, Cordeiro, Recife

Visitação de segunda-feira a domingo, das 9h às 17h

Acesso gratuito

Informações: (81) 99974-3758

“Pernambuco e seus carnavais: diversidade e pertencimento”

Artistas: Márcia Helena Leimig, Roberta Tavares, Zarela Díaz e Virgínia Lucas

Quando: abertura nesta quinta-feira (24), às 19h

Visitação até 23 de outubro

Onde: Casa Estação da Luz – Rua Prudente de Morais, 313, Carmo, Olinda

Acesso gratuito

Informações: @casaestacaodaluz

“Aller et Retour”, de Maurício Silva

Quando: Até 10 de outubro

Onde: Número Galeria – Rua professor Eduardo Wanderley Filho, 187, Boa Viagem, Recife

Visitação de segunda a sexta-feira, das 10h às 19h

Acesso gratuito

Informações: @numerogaleria

“Mundo Marinho”

Quando: Até 12 de outubro

Onde: Praça de Eventos do Shopping Tacaruna – Av. Governador Agamenon Magalhães, 153, Santo Amaro, Recife

Visitação de segunda a sábado, das 9h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h

Acesso gratuito

Informações: @shoppingtacaruna

38º Bienal de São Paulo – Itinerância Recife

Quando: Até 18 de outubro

Onde: Oficina Francisco Brennand (Propriedade São Cosme e Damião) – Rua Diogo de Vasconcelos, s/n, Várzea, Recife

A partir de R$ 25 na bilheteria do museu; Acesso gratuito nas terças-feiras

Informações: @oficinafranciscobrennand

“Saudades no Varal”, de Rômulo Jackson

Quando: Até 18 de outubro

Onde: Sesc Santo Amaro – Praça do Campo Santo, 1-101, Santo Amaro, Recife

Visitação de segunda-feira a domingo, das 9h às 17h

Acesso Gratuito

Informações: @sescsantoamaro

“Ogunhê”, de Luiz Martins

Quando: Até 13 de novembro

Onde: Galeria Base Recife – Rua Professor José Brandão, 163, Boa Viagem, Recife

Visitação de segunda a sexta, das 9h às 18h

Acesso gratuito

Informações: @galeriabase_recife

"Degas/Borges" no Instituto Ricardo Brennand

Quando: Até 10 de janeiro de 2027

Onde: Pinacoteca do Instituto Ricardo Brennand – Rua Mário Campelo, 700, Várzea, Recife

Visitação terça e quarta, das 13h às 17h; quinta a domingo, das 10h às 17h

Ingressos a partir de R$ 30, disponíveis diretamente na bilheteria do Instituto Ricardo Brennand

Informações: @institutorb



CINEMA

Cine Apipucos - programação de 1º a 4 de outubro

Onde: Parque Apipucos – Praça de Apipucos, s/n - Apipucos, Recife

Acesso gratuito

Informações: @parqueapipucosoficial

Quinta-feira (1º/10), às 19h

“Aos Olhos de Ernesto” (2019)

Direção: Ana Luiza Azevedo

Sexta-feira (2/10), às 19h

“As Pontes de Madison” (1995)

Direção: Clint Eastwood

Sábado (3/10), às 18h

“Quero Ser Grande” (1988)

Direção: Penny Marshall

Domingo (4/10), às 16h40

“Como Treinar o Seu Dragão” (2010)

Direção: Chris Sanders e Dean DeBlois

“Verity”

Contratada para ser a escritora fantasma da renomada autora Verity Crawford (Anne Hathaway), a tarefa de Lowen Ashleigh (Dakota Johnson) toma um rumo sombrio quando ela descobre notas autobiográficas perturbadoras de Verity. Diante de uma série de segredos e confissões, Lowen luta para separar a ficção da realidade, manipulação de atração e oportunidade de obsessão enquanto também confunde os limites com o marido de Verity, Jeremy (Josh Hartne).

Direção: Michael Showalter

“Galinha Pintadinha - O Filme”

Na fantástica Vila de Galinhas todos viviam felizes, mas com muito medo do Gavião que habitava as montanhas. Era na vila onde moravam a Galinha Pintadinha e o Galo Carijó, futuros papais à espera da entrega de seu primeiro filho. Porém, uma cegonha muito atrapalhada bagunça o destino e troca o ovo da dona Galinha com o do Gavião. Para desfazer a troca dos filhotes, resgatar seu amado filho e devolver o Gaviãozinho para a sua verdadeira família, a Galinha Pintadinha precisa vencer seus medos e enfrentar com coragem os perigos do caminho até a caverna do Gavião.

Direção: Juliano Prado, Marcos Luporini

“Digger”

A trama acompanha o magnata do petróleo Digger Rockwell (Tom Cruise), o homem mais poderoso do mundo que, após causar uma catástrofe global, inicia uma missão frenética para se redimir e provar que é o salvador da humanidade. Em uma corrida contra o tempo, ele precisa enfrentar as consequências de seus atos antes que o desastre que desencadeou destrua tudo.

Direção: Alejandro González Iñárritu



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