Show de Tiago Abravanel e peça com Claudia Raia agitam o fim de semana em Pernambuco
A agenda conta ainda com uma programação especial para o mês das crianças, além de festas, exposições e estreias nos cinemas
O fim de semana em Pernambuco chegou repleto de opções culturais e de lazer para todos os públicos. Para quem busca uma noite animada com música e gastronomia, uma das grandes atrações é "O Baile do Hidden", que acontece nesta sexta-feira (2), às 19h, no Hidden Recife, com apresentação de Tiago Abravanel. No mesmo dia e estendendo-se até o sábado (3), às 19h30, a Caixa Cultural Recife recebe a apresentação do artista baiano Vírus Carinhoso com o show de lançamento do álbum “Karkará”. Já no sábado (3), a partir das 16h, o ritmo brega toma conta do Bairro do Recife com o projeto Brega Naite, realizado na Torre Malakoff.
A programação teatral traz grandes produções aos palcos pernambucanos neste final de semana. O Teatro Guararapes recebe o espetáculo “Tarsila, A Brasileira”, estrelado por Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello, com sessões de quinta-feira (1º) a domingo (4), quinta e sexta-feira às 20h, sábado às 15h e 20h, e domingo às 18h. Paralelamente, no Teatro Luiz Mendonça, entra em cartaz “Vital – O Musical dos Paralamas”, que homenageia a trajetória da famosa banda de rock nacional e tem sessões de quinta-feira (1º) a sábado (3), sendo quinta e sexta-feira às 20h e sábado em horário duplo, às 17h e 20h.
As famílias e a garotada também têm destino certo na programação do Mês das Crianças no Plaza Shopping, localizado em Casa Forte. Nos dias sábado (3) e domingo (4), sempre em dois horários, às 15h e às 17h, a Praça de Alimentação (piso L5) será palco de atrações gratuitas que incluem as apresentações de Circo Rosa, Ludicanto, Divas do K-pop e Aventuras Jurássicas.
Confira a agenda completa:
SHOWS E EVENTOS
Festival de Dança e Cultura
Quando: Quinta-feira (1º) a domingo (3), a partir das 18h
Onde: Shopping Patteo Olinda – Rua Carmelita Soares Muniz de Araújo, 225, Casa Caiada, Olinda
Acesso gratuito
Informações: @shoppingpatteoolinda
Quinta Preta
Com Dj Bobe
Quando: Quinta-feira (1º), às 19h
Onde: Iraq Club – Rua do Sossego, 179, Santo Amaro, Recife
Acesso gratuito mediante retirada de ingressos na Shotgun
Informações: @casadeevandro
Oficinas criativas para o público 60+
Atividades: Colagem, Poesia, Aquarela e Bordado
Quando: Sexta-feira (2), às 14h30
Onde: Plaza Shopping (Praça do Piano no piso L3) – Rua Dr. João Santos Filho, 255, Casa Forte, Recife
Vagas: 10 participantes por sessão
Acesso gratuito mediante inscrição no site do Plaza Shopping
Informações: @plazacasaforte
O Baile do Hidden
Com Tiago Abravanel
Quando: Sexta-feira (2), às 19h
Onde: Hidden Recife – Av. Rio Branco, 152/162, Bairro do Recife, Recife
A partir de R$ 100 no site
Informações: @hiddenrecife
Forró dos Caetés
Quando: Sexta-feira (2), às 20h
Onde: A Fazendinha – Rua das Graças, 219, Graças, Recife
A partir de R$ 20 na Sympla
Informações: @afazendinhaoficialgracas
Seu Pereira “Eu, só eu e o violão”
Quando: Sexta-feira (2), às 20h
Onde: Teju Nazaré – Rua do Sol, 317, Vila de Nazaré, Cabo de Santo Agostinho
A partir de R$ 40 à venda na bilheteria do local
Informações: @seupereira
Fatel em Recife
Quando: Sexta-feira (2), às 20h
Onde: Casa de Alzira – Rua Mariz e Barros, 328, Bairro do Recife, Recife
A partir de R$ 40 na Sympla
Informações: @casadealzira
Vírus Carinhoso “Karkará”
Quando: Sexta-feira (2) e sábado (3), às 19h30
Onde: Caixa Cultural Recife – Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife, Recife
A partir de R$ 15 na Sympla
Informações: (81) 3425-1905
Bete Balança
Com Dj Claudinha Summer
Quando: Sábado (3), às 18h
Onde: A Fazendinha – Rua das Graças, 219, Graças, Recife
A partir de R$ 20 na Shotgun
Informações: @afazendinhaoficialgracas
Fever Night
Com Desirée Beck
Quando: Sábado (3), às 22h
Onde: Club Metrópole – Rua das Ninfas, 125, Boa Vista, Recife
A partir de R$ 15 na Sympla
Informações: @metropolerecife
4ª edição do Café com Bongarbit
Quando: Sábado (3), a partir das 16h
Onde: Centro de Arte e Cultura Grupo Bongar (Guitinho da Xambá) – Rua Ieda, 103, São Benedito, Olinda
Acesso gratuito
Informações: @bongarbit
Brega Naite
Quando: Sábado (3), às 16h
Onde: Torre Malakoff – Praça do Arsenal, s/n, Bairro do Recife, Recife
Acesso gratuito mediante retirada de ingresso na Sympla
Informações: @brega.naite
Mês das Crianças no Boa Vista
Com os personagens da Patrulha Canina e das guerreiras do K-pop
Quando: Sábado (3), às 15h
Onde: Shopping Boa Vista – Rua do Giriquiti, 48, Boa Vista, Recife
Acesso gratuito
Informações: @shoppingboavista
Desande
Quando: Sábado (3), às 22h
Onde: Estelita – Saturnino de Brito, 385, Cabanga, Recife
A partir de R$ 10 na Sympla
Informações: @estelita.recife
Feijoada do Samba pra Cima
Quando: Sábado (3), às 13h
Onde: Mansão da Matuta – Rua do Bonfim, 82, Carmo, Olinda
A partir de R$ 35 na Sympla
Informações: @mansaodamatuta
Sábado dos Ritmos
Com Banda Montreal e Orquestra das Pás
Quando: Sábado (3), às 20h
Onde: Clube das Pás – Rua Odorico Mendes, 263, Campo Grande, Recife
A partir de R$ 30 na bilheteria do clube
Informações: (81) 99411-2043
Mês das Crianças no Plaza Shopping
Com Circo Rosa, Ludicanto, Divas do K-pop e Aventuras Jurássicas
Quando: Sábado (3) e domingo (4), às 15h e às 17h
Onde: Plaza Shopping (Praça de Alimentação no piso L5) – Rua Dr. João Santos Filho, 255, Casa Forte, Recife
Acesso gratuito
Informações: @plazacasaforte
TEATRO
“Tarsila, A Brasileira”
Com Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello
Quando: de quinta-feira (1º) a domingo (4); quinta e sexta-feira às 20h; sábado às 15h e 20h; domingo às 18h)
Onde: Teatro Guararapes (Pernambuco Centro de Convenções) – Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda/PE
A partir de R$ 50, à venda na internet pela Cecon Tickets e pela bilheteria do teatro
Informações: @tarsilaabrasileira
Vital – O Musical dos Paralamas
Quando: de quinta-feira (1º) a sábado (3), quinta e sexta-feira, às 20h; sábado, às 17h e às 20h
Onde: Teatro Luiz Mendonça – Avenida Boa Viagem, s/n, Boa Viagem, Recife
A partir de R$90 na bilheteria e no site do teatro
Informações: @teatroluizmendonca
"A Gaivota"
Quando: de quinta-feira (1º), a sábado (3), às 19h
Onde: Teatro Hermilo Borba Filho – Av. Cais do Apolo, 142, Bairro do Recife, Recife
A partir de R$ 25 na Sympla e na bilheteria do teatro
Informações: @cobogodasartes
“Helô em Busca do Baobá Sagrado”
Quando: Sexta-feira (2), às 16h
Onde: Espaço O Poste – Rua do Riachuelo, 641, Boa Vista, recife
Acesso gratuito
Informações: @oposteoficial
“O Barai dá, O Barai tira”
Com Morgana Camila
Quando: Sábado (3), às 20h
Onde: Teatro RioMar Recife – Rua República do Líbano, 251, Pina, Recife
A partir de R$ 40 no Uhuu.com
Informações: @teatroriomarrecife
EXPOSIÇÃO
“Pernambuco: Folclore e Folguedos”, de Pedro Índio
Quando: Até 4 de outubro
Onde: Galeria Pedra do Reino (Compaz Ariano Suassuna) – Av. General San Martin, 1208, Cordeiro, Recife
Visitação de segunda-feira a domingo, das 9h às 17h
Acesso gratuito
Informações: (81) 99974-3758
“Pernambuco e seus carnavais: diversidade e pertencimento”
Artistas: Márcia Helena Leimig, Roberta Tavares, Zarela Díaz e Virgínia Lucas
Quando: abertura nesta quinta-feira (24), às 19h
Visitação até 23 de outubro
Onde: Casa Estação da Luz – Rua Prudente de Morais, 313, Carmo, Olinda
Acesso gratuito
Informações: @casaestacaodaluz
“Aller et Retour”, de Maurício Silva
Quando: Até 10 de outubro
Onde: Número Galeria – Rua professor Eduardo Wanderley Filho, 187, Boa Viagem, Recife
Visitação de segunda a sexta-feira, das 10h às 19h
Acesso gratuito
Informações: @numerogaleria
“Mundo Marinho”
Quando: Até 12 de outubro
Onde: Praça de Eventos do Shopping Tacaruna – Av. Governador Agamenon Magalhães, 153, Santo Amaro, Recife
Visitação de segunda a sábado, das 9h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h
Acesso gratuito
Informações: @shoppingtacaruna
38º Bienal de São Paulo – Itinerância Recife
Quando: Até 18 de outubro
Onde: Oficina Francisco Brennand (Propriedade São Cosme e Damião) – Rua Diogo de Vasconcelos, s/n, Várzea, Recife
A partir de R$ 25 na bilheteria do museu; Acesso gratuito nas terças-feiras
Informações: @oficinafranciscobrennand
“Saudades no Varal”, de Rômulo Jackson
Quando: Até 18 de outubro
Onde: Sesc Santo Amaro – Praça do Campo Santo, 1-101, Santo Amaro, Recife
Visitação de segunda-feira a domingo, das 9h às 17h
Acesso Gratuito
Informações: @sescsantoamaro
“Ogunhê”, de Luiz Martins
Quando: Até 13 de novembro
Onde: Galeria Base Recife – Rua Professor José Brandão, 163, Boa Viagem, Recife
Visitação de segunda a sexta, das 9h às 18h
Acesso gratuito
Informações: @galeriabase_recife
"Degas/Borges" no Instituto Ricardo Brennand
Quando: Até 10 de janeiro de 2027
Onde: Pinacoteca do Instituto Ricardo Brennand – Rua Mário Campelo, 700, Várzea, Recife
Visitação terça e quarta, das 13h às 17h; quinta a domingo, das 10h às 17h
Ingressos a partir de R$ 30, disponíveis diretamente na bilheteria do Instituto Ricardo Brennand
Informações: @institutorb
CINEMA
Cine Apipucos - programação de 1º a 4 de outubro
Onde: Parque Apipucos – Praça de Apipucos, s/n - Apipucos, Recife
Acesso gratuito
Informações: @parqueapipucosoficial
Quinta-feira (1º/10), às 19h
“Aos Olhos de Ernesto” (2019)
Direção: Ana Luiza Azevedo
Sexta-feira (2/10), às 19h
“As Pontes de Madison” (1995)
Direção: Clint Eastwood
Sábado (3/10), às 18h
“Quero Ser Grande” (1988)
Direção: Penny Marshall
Domingo (4/10), às 16h40
“Como Treinar o Seu Dragão” (2010)
Direção: Chris Sanders e Dean DeBlois
“Verity”
Contratada para ser a escritora fantasma da renomada autora Verity Crawford (Anne Hathaway), a tarefa de Lowen Ashleigh (Dakota Johnson) toma um rumo sombrio quando ela descobre notas autobiográficas perturbadoras de Verity. Diante de uma série de segredos e confissões, Lowen luta para separar a ficção da realidade, manipulação de atração e oportunidade de obsessão enquanto também confunde os limites com o marido de Verity, Jeremy (Josh Hartne).
Direção: Michael Showalter
“Galinha Pintadinha - O Filme”
Na fantástica Vila de Galinhas todos viviam felizes, mas com muito medo do Gavião que habitava as montanhas. Era na vila onde moravam a Galinha Pintadinha e o Galo Carijó, futuros papais à espera da entrega de seu primeiro filho. Porém, uma cegonha muito atrapalhada bagunça o destino e troca o ovo da dona Galinha com o do Gavião. Para desfazer a troca dos filhotes, resgatar seu amado filho e devolver o Gaviãozinho para a sua verdadeira família, a Galinha Pintadinha precisa vencer seus medos e enfrentar com coragem os perigos do caminho até a caverna do Gavião.
Direção: Juliano Prado, Marcos Luporini
“Digger”
A trama acompanha o magnata do petróleo Digger Rockwell (Tom Cruise), o homem mais poderoso do mundo que, após causar uma catástrofe global, inicia uma missão frenética para se redimir e provar que é o salvador da humanidade. Em uma corrida contra o tempo, ele precisa enfrentar as consequências de seus atos antes que o desastre que desencadeou destrua tudo.
Direção: Alejandro González Iñárritu