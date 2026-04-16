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teatro musical Tiago Abravanel mostra passo a passo de transformação para viver Shrek no teatro Ator passa por longo processo de caracterização, de três horas, com maquiagem e figurino

Para dar vida ao ogro mais conhecido do público, Tiago Abravanel passa por uma transformação completa. O artista, que interpreta o personagem em “Shrek – O musical”, em cartaz no Teatro Renault, em São Paulo, compartilhou nas redes sociais um vídeo mostrando o passo a passo do processo de caracterização. O resultado chamou a atenção dos internautas, destacando a mudança radical na aparência.

O espetáculo, que estreou na quarta-feira (15), segue até o dia 7 de junho.

“Agora é oficial… virei Shrek de vez”, disse ele. “Entre máquina, lâmina e coragem, fui deixando um pouco de mim pra dar vida a ele e no meio disso tudo, percebi o quanto essa história é gigante, divertida e cheia de coração. E também o quanto existe de Tiago no Shrek e de Shrek no Tiago.”

O marido do ator, Fernando Poli, elogiou: “Shrek gato esse”. Um internauta ainda disse: “Lindo até de Shrek”.

Tiago Abravanel passa por um processo longo de caracterização: são cerca de 200 próteses produzidas em Londres, na Inglaterra, — uma para cada apresentação — e aproximadamente três horas de preparação, entre maquiagem e figurino.

O espetáculo conta com Evelyn Castro, como o Burro, e Myra Ruiz e Fabi Bang, interpretando Fiona em sessões alternadas e Baccic como Lorde Farquaad.

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