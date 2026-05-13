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FAMOSOS Tiago Abravanel revela reação de Silvio Santos ao vê-lo na Globo: "estavam me pagando bem" Apesar da rivalidade histórica entre SBT e Globo, Tiago afirmou que Silvio Santos nunca transformou sua ida para a emissora concorrente em um problema familiar

Tiago Abravanel relembrou um dos momentos mais marcantes de sua trajetória artística ao falar sobre a reação do avô, Silvio Santos, quando descobriu que o neto havia sido contratado pela TV Globo. Durante participação no Nepograma, apresentado por Luisa Perissé nesta terça-feira, 12, o ator revelou que a mudança de emissora causou repercussão nos bastidores, mas foi recebida com leveza dentro da família.

Segundo Tiago, o assunto chegou a gerar comentários dentro da própria Globo, principalmente pelo fato de ele carregar um dos sobrenomes mais conhecidos da televisão brasileira. Ainda assim, o artista contou que Silvio reagiu de maneira simples e bem-humorada à novidade.

"Em casa, meu avô perguntava apenas se estavam me pagando bem", contou o ator, aos risos.

Convite para novela surgiu após musical de Tim Maia

Durante a entrevista, Tiago explicou que sua entrada na Globo aconteceu após o sucesso que alcançou nos palcos interpretando Tim Maia em um musical.

O desempenho chamou a atenção da autora Gloria Perez, que o convidou para integrar o elenco da novela "Salve Jorge".

"Foi por conta desse espetáculo que eu fiquei conhecido no ramo", relembrou.

Segundo o ator, a repercussão da contratação acabou sendo maior nos corredores da emissora do que dentro de casa.

"Foi mais difícil socialmente do que dentro da família. A Gloria me contou que virou uma polêmica na empresa. As pessoas perguntavam: 'Como vamos chamar o neto do dono do SBT pra cá?'", revelou.

Silvio Santos encarou mudança com naturalidade

Apesar da rivalidade histórica entre SBT e Globo, Tiago afirmou que Silvio Santos nunca transformou sua ida para a emissora concorrente em um problema familiar.

Ao contrário: o apresentador teria tratado tudo de forma descontraída, demonstrando preocupação apenas com o reconhecimento profissional do neto.

A postura surpreendeu o ator, principalmente porque, na época, muita gente acreditava que a mudança poderia causar desconforto nos bastidores da família Abravanel.

"Ele não tinha dimensão da própria fama"

Outro momento que chamou atenção na entrevista foi quando Tiago comentou sobre a percepção que Silvio Santos tinha da própria popularidade.

Segundo ele, o apresentador entendia sua importância na televisão, mas não conseguia mensurar o tamanho do fenômeno que representava nacionalmente, especialmente em uma época anterior às redes sociais.

"Ele tinha noção do tamanho dele, mas naquele tempo não existia internet para medir isso como existe hoje", refletiu.

Ida ao McDonald’s terminou com escolta policial

Durante o bate-papo, Tiago também relembrou uma situação curiosa envolvendo o avô. Segundo ele, em certa ocasião, Silvio quis ir até uma unidade do McDonald's em Copacabana, no Rio de Janeiro.

O passeio, porém, rapidamente saiu do controle após a formação de uma multidão de fãs no local. De acordo com o ator, a movimentação foi tão intensa que o apresentador precisou deixar o estabelecimento com escolta policial.

Carreira de Tiago ganhou força na Globo

Embora tenha estreado na dramaturgia do SBT em "Amor & Revolução", foi na Globo que Tiago Abravanel consolidou sua trajetória artística nacionalmente.

Após "Salve Jorge", ele participou de produções como "Joia Rara", além de integrar atrações como "Dança dos Famosos" e "Big Brother Brasil 22".

Mesmo com o sobrenome ligado diretamente ao SBT, Tiago afirmou que sempre buscou construir sua carreira de forma independente, algo que, ao que tudo indica, contou também com o apoio silencioso e bem-humorado de Silvio Santos.

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