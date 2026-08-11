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Artistas Tiago Iorc conta por que decidiu dar um tempo na carreira Cantor deu entrevista ao 'Pod_i com Andréia Sadi' em razão da turnê 'Troco likes 10 anos'

Tiago Iorc abriu o jogo sobre a pausa que deu na carreira em 2018, no auge do sucesso, no programa "Pod_i com Andréia Sadi", transmitido no YouTube da GloboNews. Segundo o cantor, o descanso foi inevitável para cuidar da saúde mental.

“Não dormia, eu bebia muito, não dormia mesmo. Teve uma época em que eu fiquei um mês sem pregar o olho”, contou. “Eu estava exausto, mas não conseguia dormir. Depois eu fui ler um pouco sobre e entendi que esse cansaço sem desligamento mental é um tipo de tristeza mesmo. Estava sem sensibilidade. Eu fazia muito show, fazia muito tudo e subia no palco sem o prazer daquilo.”

"Eu pensei: 'não está fazendo mais sentido nenhum eu estar aqui. Com esse respiro eu fui resgatando belezas da vida. Coisa de estar junto de amigos, de estar junto da família, de cozinhar, respirar um pouco, botar o pé no chão. Não estar neste lugar de ter que estar representando ou performando uma coisa o tempo inteiro. Isso foi me devolvendo a sensibilidade. Hoje eu entendi que preciso deste equilíbrio porque a sensibilidade é o que me dá possibilidade de receber coisas, de mostrar isso para o mundo e ajudar o mundo a sentir também".

Hoje, Tiago viaja o Brasil com a turnê "Troco Likes 10 anos", que celebra a década do sucesso de hits como "Amei te ver" e "Coisa linda".

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