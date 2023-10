A- A+

Agreste Tiago Iorc se apresenta em Caruaru no mês de novembro O repertório incluirá as canções do seu sexto álbum de estúdio, além dos hits já consagrados pelo público, como 'Amei te ver', 'Coisa linda' e 'Tangerina'

Tiago Iorc está prestes a brilhar nos palcos de Caruaru. Como um dos principais expoentes da nova música brasileira, o cantor retorna à cidade após oito anos de espera. O show está marcado para o dia 24 de novembro, e o local escolhido é o Espaço Renato Machado.

Depois de um período afastado dos palcos e da mídia, Tiago Iorc retorna para estar mais próximo de seus admiradores, apresentar novas músicas e relembrar os grandes sucessos que marcaram sua trajetória. O repertório incluirá as canções do seu sexto álbum de estúdio, além dos hits já consagrados pelo público, como 'Amei te ver', 'Coisa linda' e 'Tangerina'.

A produção desse espetáculo de alta qualidade é resultado da parceria entre as produtoras Guia Caruaru e Music Tour, que se uniram para proporcionar uma noite inesquecível aos amantes da música. Os ingressos estão à venda por R$100,00 (2º lote) e podem ser adquiridos de forma prática e segura online, através do site da Outgo, ou nas lojas Chilli Beans localizadas no Caruaru Shopping e no Shopping Difusora.

Veja também

brasil PAC: Iphan define 138 projetos de restauração de patrimônios culturais