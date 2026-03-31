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Entrevista Tiago Iorc revisita "Troco Likes", dez anos depois, com regravações e turnê comemorativa Cantor revisitou o repertório do disco em parcerias com nomes como Ney Matogrosso, Iza, Menos É Mais, Marina Sena e Mundo Bita

Em 2015, Tiago Iorc já somava quase dez anos de carreira e três álbuns de estúdio com composições principalmente em inglês. Um lançamento naquele ano, no entanto, impulsionou sua carreira mais do que qualquer outro. Agora, uma década após a chegada de “Troco Likes”, o músico brasiliense revisita o disco que projetou seu nome nacionalmente.

A celebração vem por meio de um novo álbum especial e de uma turnê pelo Brasil. “Troco Likes” foi o primeiro trabalho de Tiago Iorc composto inteiramente em português. A obra conseguiu emplacar alguns hits nas plataformas de streaming e rendeu ao artista seu primeiro Grammy Latino, na categoria de Melhor Álbum Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa, com a versão ao vivo do projeto.

Em entrevista à Folha de Pernambuco, Tiago Iorc revelou que somente agora consegue ter uma noção da importância do álbum para ele. “Na minha trajetória, foi uma abertura de possibilidades que antes não existiam. Muitas coisas aconteceram na minha vida a partir desse trabalho”, apontou.

No fim da última semana, a Som Livre lançou “Troco Likes – 10 anos”. Nele, Tiago Iorc convida outros artistas para redescobrirem juntos o disco original através de releituras das suas dez faixas. As novas versões brincam com ritmos diversos, incluindo o pagode do grupo Menos É Mais e o sertanejo de Lauana Prado. Há colaborações com nomes da nova cena, como Iza, Jota.pê, Marina Sena, Os Garotin, Vitor Kley e Melly, mas também está presente no disco a experiência de Ney Matogrosso.

“Todas essas participações fazem muito sentido para a minha história. São artistas que eu admiro muito ou que fizeram parte dessa caminhada. Ney, por exemplo, eu conheci por conta do ‘Troco Likes’, há dez anos. Eu estava fazendo a divulgação e a gente se encontrou em um programa de TV”, contou. O ícone da MPB emprestou sua voz para recriar “Liberdade ou Solidão”, faixa menos “viral” da obra.

“Cada canção foi realmente escolhida a dedo, flertando com o universo de cada uma das participações. Fiquei muito feliz em ver como essas músicas parecem ter chegado em suas versões mais profundas, até porque a troca sempre traz novas camadas para o entendimento”, analisou.

Uma das parcerias mais inusitadas, talvez, seja com o Mundo Bita. O pernambucano Chaps Melo, criador do fenômeno infantil, regravou com Tiago “Coisa Linda”, um dos grandes hits do disco. “Recebo mensagens de mães que se conectam com seus filhos através dessa canção. Então, era o casamento perfeito, que elevou a música para um lugar lúdico”, disse o cantor, que em breve deve ganhar uma versão animada em videoclipe.

Tiago Iorc regravou "Coisa Linda" com Chaps Melo (Foto: Divulgação)

Tiago já se prepara para reencontrar o público em um turnê que deve passar inicialmente por dez capitais, começando por São Paulo, em agosto. Recife será o destino final, com show previsto para 26 de setembro, no Teatro Guararapes.

Ainda sem data de início de vendas confirmada, a apresentação em território pernambucano deve ocorrer um ano após a apresentação do músico no Festival Pernambuco Meu País. Na época, ele fez questão de registrar nas redes sociais seu encanto pela pamonha de Dona Maria do Rosário, comerciante que vende comida regional na BR-232, em Encruzilhada de São João, em Bezerros.

“Esse encontro com Dona Rosário foi muito especial. Quero, com certeza, reencontrá-la na minha próxima ida a Pernambuco. Vai ser muito bonito voltar ao estado celebrando uma obra que foi minha primeira conexão com muitas dessas pessoas. Foi por conta desse trabalho que eu comecei a conhecer muitos lugares no Brasil”, destacou.



O sucesso de “Troco Likes” trouxe também a exaustão. Em 2018, após mais de 200 shows, Tiago Iorc entrou em um hiato marcado pelo sumiço das redes sociais e dos eventos, buscando privacidade e descanso. Olhando para trás, o cantor avalia como acertada a decisão de deixar os holofotes em pleno momento de ascensão.

“Acho que toda escolha vem com uma renúncia e, naquele momento, aquela renúncia foi necessária. Eu estava insensibilizado pelo tanto de coisas que estava vivendo e a repetição de tudo, como é natural, dessa exposição massiva que vem com a fama e tudo. Talvez, se eu tivesse continuado naquele ritmo que estava tentando manter, a repercussão interna disso tivesse sido pior para mim”, observou.

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