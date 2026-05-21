Tiago Iorc apresenta show de Dia dos Namorados no Teatro RioMar
Cantor é a atração da edição especial do projeto "RioMar Encontros"
Tiago Iorc tem data para voltar ao Recife antes mesmo de trazer para a cidade sua turnê comemorativa “Troco Likes - 10 Anos”, prevista para chegar por aqui em 26 de setembro. Antes disso, o cantor e compositor se apresenta no Teatro RioMar em pleno Dia dos Namorados, em 12 de junho, às 19h.
O show especial, que deve privilegiar o lado romântico do artista, integra o projeto “RioMar Encontros”, celebrando a data voltada para os casais. No repertório, o músico deve percorrer seus quase 20 anos de carreira.
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Canções como “Amei Te Ver”, “Coisa Linda” e “Tangerina”, que somam milhares de audições nas plataformas, estão garantidas na apresentação. Em 2024, Tiago Iorc já havia desembarcado na capital pernambucana com sua “Noite dos Namorados”, projeto mais intimista.
Serviço:
Tiago Iorc - Dia dos Namorados
Quando: 12 de junho, às 19h
Onde: Teatro RioMar - Av. República do Líbano, 251, Pina, Recife
Ingressos a partir de R$ 40, via app do RioMar e site Uhuu