A- A+

POLÊMICA Tiago Leifert discute com influenciadora Sara Zarâ após caso de Vini Jr. O embate ocorreu durante uma live no canal do YouTube do apresentador, na última quinta (31)

Tiago Leifert se envolveu em uma discussão ao vivo com a influenciadora Sara Zarâ durante uma live em seu canal do YouTube na última quinta-feira (31). O embate ocorreu após Leifert reagir às acusações de racismo que recebeu ao comentar a ausência de Vini Jr. na cerimônia do Bola de Ouro, em Paris.

Leifert começou a live afirmando que seu comentário havia sido tirado de contexto: "Vocês pegaram o comentário sobre a Bola de Ouro e estão me acusando de algo que não sou. Estamos falando de crime. Que absurdo", disse o apresentador.

Tiago Leifert não chamou a influenciadora Sara Zarâ para dialogar, chamou para reafirmar seu posicionamento imbecil e a expor para os seguidores que pensam igual a ele. Segue o mesmo desde que enalteceu a Paula do #BBB19 e disse que ousou ser imperfeita. pic.twitter.com/o7ms9SsBGf Sérgio Santos (@ZAMENZA) October 31, 2024

Discussão com a influenciadora

Sara Zarâ aceitou o convite para participar da live e expor a problemática que identificou nas falas de Leifert, apontando o contexto de racismo que, para ela, se aplica ao caso.



"Não é porque eu não gosto de esporte e de futebol. Não tive interesse em ver sua live porque sei distinguir o que é uma conversa de algo que não cabe em nenhum contexto. E, para mim, aquela orientação que você deu não faz sentido em contexto algum, nem mesmo no futebol", comentou Sara.



"Aquela fala não deveria existir ali, nem em qualquer outro tema, porque realmente não traz nenhuma orientação para nós", completou.

Leifert rebateu, afirmando que não via racismo na derrota de Vini Jr. e que o critério de premiação do Bola de Ouro precisava de revisão. "A Bola de Ouro está injusta há um bom tempo, tornou-se um prêmio individual polêmico. São 100 jornalistas que votam, um de cada país, e aqui no Brasil é o Cleber Machado, que votou no Vini Jr. Você parte da premissa de que ele perdeu por racismo? Tem certeza disso?", questionou Tiago.

Sara afirmou que Leifert estava equivocado. Ele, por sua vez, respondeu: "Então, minha fala não é racista." Zarâ, então, elaborou: "O problema não é o Vini Jr. não ter ganhado, mas o ambiente hostil que ele enfrenta há muito tempo. Não é só sobre ele, é sobre toda uma comunidade, inclusive eu. Se você vive aqui, entende que brasileiros negros enfrentam provocação ou crime racista constantemente".

A conversa se intensificou quando o apresentador passou a interromper Sara, que demonstrou irritação: "Você me chamou para uma conversa, mas só me interrompe. Eu estava compartilhando minha vivência e você não sabe ouvir. Isso está virando um picadeiro", concluiu.

Entenda o contexto

Leifert explicou que queria debater o racismo enfrentado por Vinicius Junior, especialmente após o jogador perder o título de Melhor do Mundo para Rodri. Como resposta, nenhum membro do Real Madrid compareceu à cerimônia, algo que Leifert desaprovou. "Ele deveria ter ido, com o peito estufado, olhar nos olhos dos jornalistas, receber o carinho. Se tivesse ido, seria o campeão moral. Perdeu a oportunidade de ter essa imagem", opinou Leifert

A declaração gerou repercussão negativa. O ator Bruno Gagliasso, por exemplo, reagiu com a frase: "Calado é um poeta." E Sara, que participou da live, também reiterou suas críticas.

Veja também

STREAMING ''Round 6'': segunda temporada ganha trailer e tem data de estreia confirmada na Netflix; veja