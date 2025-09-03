A- A+

jornalismo Ticiane Pinheiro cita mudanças e adaptação após ida de César Tralli para o Jornal Nacional Esposa do jornalista que substituirá William Bonner no telejornal da TV Globo, apresentadora fala de nova rotina com a família entre RJ e SP

A apresentadora Ticiane Pinheiro usou as redes sociais, na última terça-feira (2), para celebrar a nova fase profissional do marido, o jornalista César Tralli, que passará a comandar o Jornal Nacional junto a Renata Vasconcellos no lugar de William Bonner, realocado para o Globo Repórter. "Hoje meu coração transborda de orgulho e alegria ao ver você alcançar o ápice da sua carreira", exaltou. Mas, afinal, como fica a rotina do casal, já que agora ele trabalhará no Rio de Janeiro enquanto ela seguirá firme em sua labuta em São Paulo, à frente do programa " Hoje em dia", da Record?

Em nota enviada à imprensa, Ticiane Pinheiro ressaltou que ainda está "entendendo as possibilidades" diante do novo cenário que se desenha para a família. Atualmente, o casal mora em São Paulo com as filhas Manuella, de 6 anos, e Rafaella, de 16 anos, esta última fruto da antiga relação de Ticiane com o empresário Roberto Justus. As meninas estudam em escolas na capital paulista.

"Teremos uns meses pela frente de adaptação. Mas tenho certeza de que vamos entendendo as possibilidades, administrando tudo juntos. Somos uma família muito unida que se ama muito. Por isso, felizmente, é uma questão de tempo apenas", frisou Ticiane, por meio de nota.

A apresentadora destacou que a notícia chegou para a família praticamente ao mesmo tempo em que foi divulgada para o público. "Estou muito feliz e orgulhosa pelo César. Ele merece demais. Um profissional dedicado, inspirador e admirável, que leva o trabalho com tanta seriedade, paixão e disciplina. Essa notícia tão boa é muito recente para todos, para nossa família também", afirmou.

Porque César Tralli saiu do Jornal Hoje?

César Tralli deixou o Jornal Hoje para assumir o comando do Jornal Nacional ao lado de Renata Vasconcellos. O jornalista substituirá, de maneira definitiva, o colega William Bonner, que passará a apresentar o programa semanal Globo Repórter. A mudança será concretizada a partir de novembro deste ano, conforme anunciou a emissora.

Veja também