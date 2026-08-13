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FAMOSOS Ticiane Pinheiro é confirmada no "Dança dos Famosos": "Vou que vou" A apresentadora falou dureante o programa "Mais Você" sobre as expectativas em torno da sua participação no quadro do "Domingão com Huck"

Ticiane Pinheiro é a primeira participante a ser confirmada na nova temporada da "Dança dos Famosos". A informação foi revelada nesta quinta-feira, 13, durante o Mais Você, e a nova edição do programa estreia neste domingo, 16.

Em uma mensagem enviada ao programa, a apresentadora descreveu esta como uma "supernovidade que me deixou muito feliz", apesar de dizer que também sentiu "aquele friozinho na barriga".

"Vocês sabem que eu amo dançar, amo uma música, um quadradinho de oito. Mas agora eu vou ter que levar tudo muito a sério. Eu vou ter que aprender coreografias, técnicas, melhorar o meu preparo físico", disse.

Pinheiro falou sobre as expectativas em torno do programa e como deseja se aventurar em novas searas.

"Agora que aceitei esse desafio, eu vou que vou", continuou a apresentadora. "Eu sei que tem alguns momentos em que eu vou rir de mim mesma, eu vou chorar um pouquinho, eu vou me desafiar cada dia, mas eu estou aqui pra me jogar de cabeça, pra aprender realmente. Eu estou saindo da minha zona de conforto e estou entrando nessa assim, com a cara e com a coragem. E eu conto muito com a torcida de vocês, porque eu tenho a certeza de que vocês vão se divertir junto comigo, vocês vão aprender junto comigo", disse a apresentadora, que é filha Helô Pinheiro, mulher de César Tralli e mãe de Rafa Justus.

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