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FAMOSOS Ticiane Pinheiro se arrisca na pista da "Dança dos Famosos" Conhecida pelo jeito espontâneo, a apresentadora parece disposta a transformar eventuais dificuldades em parte do espetáculo

Ticiane Pinheiro pode até ter alguma lembrança do balé e do jazz da infância, mas, quando o assunto é dança, ela prefere assumir que a técnica nunca foi exatamente seu forte. Agora, diante da atual temporada da “Dança dos Famosos”, do “Domingão”, a apresentadora troca a pista das festas por uma experiência que exige muito mais do que descontração.

“Fiz balé e jazz quando era criança, mas nunca tive muita intimidade com a dança. Sempre gostei de dançar nas festas, me divertir e me jogar, mas sem técnica”, afirma.

Se depender dela, porém, a falta de intimidade com os passos não vai impedir que a experiência seja divertida. Conhecida pelo jeito espontâneo, Ticiane parece disposta a transformar eventuais dificuldades em parte do espetáculo, inclusive aquelas que já viraram meme.

“Tanto que o famoso ‘quadradinho de oito’ fez sucesso justamente porque eu sou bem durinha (risos)”, brinca.

Mais do que encarar a disputa como uma corrida pela vitória, Ticiane quer aproveitar o caminho e tudo o que vier com ele.

“Não sou uma pessoa extremamente competitiva, mas adoro me envolver nos projetos, conviver com as pessoas e aproveitar o processo. Quero me divertir, aprender bastante e, claro, chegar o mais longe que puder nessa jornada”, afirma.

E a nova experiência vem acompanhada de outra novidade importante na carreira: o retorno ao universo da Globo, agora no Globoplay. Ticiane, que comandará em breve um novo reality na plataforma, celebra a oportunidade de assumir um projeto que marca uma nova etapa profissional.

“Estou muito feliz. É um reality muito especial. Sempre fui muito bem recebida na Globo e esse retorno é muito significativo para mim. Estou muito empolgada para começar esse projeto”, vibra.

“Domingão” – Domingo, 18h10, na Globo.



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