FAMOSOS Ticiane Pinheiro faz acordo com a filha Rafa Justus sobre possível mudança para o Rio A família discutiu a possível mudança após a confirmação de que Cesar Tralli assumirá a bancada do Jornal Nacional

Com a confirmação de que Cesar Tralli assumirá a bancada do Jornal Nacional em novembro, no Rio de Janeiro, a família do jornalista já discute como lidar com a nova rotina. Ticiane Pinheiro revelou que teve uma conversa franca com a filha mais velha, Rafaella Justus, de 16 anos, sobre a possibilidade de mudança.

Segundo Ticiane, a notícia foi recebida com surpresa por Rafa. "Quando o Cesar deu a notícia, a Rafa falou: 'Meu Deus, e agora a gente vai ter que se mudar?'", contou a apresentadora em entrevista à revista Quem. A jovem estuda no mesmo colégio desde os três anos de idade e está a dois anos de concluir o ensino médio.

Diante do cenário, mãe e filha combinaram duas alternativas: Rafa continuar em São Paulo com o pai, Roberto Justus, passando os fins de semana com a mãe no Rio, ou morar com Ticiane e visitar o pai nos finais de semana.

"Ela já é madura e vai decidir onde ficará. A gente combinou que ela vai estar bem em qualquer situação", explicou.

A apresentadora também elogiou o ex-marido. "O Roberto é um pai maravilhoso e eu deixo a Rafa muito à vontade para escolher. O importante é que ela esteja feliz", afirmou.

Família dividida entre duas cidades

Além de Rafa, Ticiane é mãe de Manu, de seis anos, fruto do casamento com Tralli. A apresentadora destacou que, por enquanto, apenas o jornalista se mudará de fato para o Rio. A rotina da família seguirá em São Paulo, onde Ticiane mantém compromissos profissionais.

"Claro que uma família unida quer ficar junta. Mas, neste momento, só o Cesar está indo para o Rio. Ele vai vir todo final de semana para São Paulo. Tem muitas questões para resolver ainda. Foi um susto essa mudança", disse.

Com contrato com a Record até dezembro, Ticiane comentou também os rumores de que poderia ser contratada pela Globo. A apresentadora classificou as notícias como especulações.

"Já trabalhei na Globo, no Balão Mágico e em outros projetos. Sempre fui muito bem recebida. Mas, neste momento, estou feliz na Record e quero continuar fazendo meu trabalho bem-feito, independentemente do lugar", afirmou.



