FIM DA PARCERIA Ticiane Pinheiro deixa Record, após 20 anos, e pode negociar projetos com a Globo Saída da apresentadora já vinha sendo especulada desde que seu esposo, César Tralli, se mudou para o Rio de Janeiro

Ticiane Pinheiro não renovou o contrato com a Record, após 20 anos trabalhando na emissora. O fim da parceria foi anunciado pelo canal, em comunicado oficial, nesta terça-feira (9).

“A Record informa que, em comum acordo entre as partes, o contrato da apresentadora Ticiane Pinheiro chega ao fim e não será renovado. A decisão foi tomada de maneira alinhada e respeitosa, após uma trajetória marcada por profissionalismo e dedicação”, diz o texto.

No comunicado, a emissora agradeceu a parceria com a apresentadora ao longo de duas décadas, ressaltando a contribuição do seu trabalho. “Desejamos a Ticiane Pinheiro pleno sucesso em seus novos projetos, caminhos profissionais e dedicação à sua família”, finalizou a nota.



A continuidade do contrato de Ticiane com a Record já vinha sendo especulada desde que seu esposo, César Tralli, se mudou para o Rio de Janeiro para assumir a bancada do “Jornal Nacional”. Com o rompimento com a antiga emissora, a apresentadora fica livre para também negociar projetos com a Globo.

Ticiane estava, desde 2015, como uma das apresentadoras do “Hoje em Dia”. Sua trajetória no canal do Bispo Edir Macedo começou como atriz, nas novelas “Prova de Amor” (2005) e “Cidadão Brasileiro” (2006). Ela atuou ainda no sitcom “Louca Família”, comandado por Tom Cavalcante, em 2009.

Em 2007, Ticiane protagonizou o reality “Simple Life: Mudando de Vida”, ao lado de Karina Bacchi. Ela se consolidou como apresentadora em 2012, quando entrou para o time do “Programa da Tarde”. Também esteve no comando dos realities “Troca de Esposas” (2019, 2020, 2023) e “Canta Comigo Teen” (de 2020 a 2024).

