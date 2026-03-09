Ticiane Pinheiro assina contrato com a Globo e apresentará reality show no Globoplay

A- A+

Ticiane Pinheiro, que deixou a Record após 20 anos na emissora, acertou contrato com a Globo. A apresentadora comandará um reality show no Globoplay.

A informação foi revelada neste domingo (8), durante o “Domingão com o Huck”. Ticiane Pinheiro participou do quadro “Batalha do Lip Sync”, repetindo o famoso “quadradinho de oito” que a transformou em meme em 2013.

Casada com o jornalista César Tralli, a apresentadora se despediu em dezembro de sua antiga emissora. Ela também se mudou de São Paulo para o Rio de Janeiro, acompanhando o marido, que se tornou âncora do “Jornal Nacional”.



“Eu estou muito feliz, primeiro porque eu queria muito. Estou me mudando para o Rio, voltando para essa emissora, que sempre me acolheu tão bem”, disse Ticiane durante o “Domingão”.

O reality que Ticiane apresentará terá um formato original, que está sendo desenvolvido com cocriação dela. Além do programa, ela assinou contrato para ser agenciada pela ViU, aérea da Globo que cuida de projetos de marketing de influência.

A comunicadora, que também já trabalhou como modelo e atriz, está de volta à emissora. Seu primeiro trabalho na Globo foi ainda criança, apresentando o “Balão Mágico” (1986). Já adulta, ela retornou para atuar em produções como a novela “Terra Nostra (1999) e as séries infantis “Caça Talentos” (1997) e “Sítio do Picapau Amarelo” (2002).

