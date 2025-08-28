A- A+

shows Ticketmaster vaza principais atrações do Lollapalooza 2026 Brasil; confira os nomes O evento será realizado nos dias 20, 21 e 22 de março

Apesar da line-up completa com a lista de todos os artistas está prevista para ser anunciada pelo evento Lollapalooza Brasil 2026 a partir de 12h desta quinta-feira (28), o site Ticketmaster, responsável pela venda dos ingressos do festival, colocou os headliners (as principais atrações) antes da largada.

Entre os nomes presentes estão artistas como Sabrina Carpenter, Chappell Roan, Deftones, Lorde, Tyler, The Creator e Skrillex. A lista completa de atrações do festival deve incluir em torno de 30 artistas internacionais.

As datas oficiais de cada apresentação, junto com o restante dos artistas que participarão do evento, será divulgada ainda nesta quinta-feira. Mas já sabemos que a 13ª edição do "Lolla" será realizada em 20, 21 e 22 de março de 2026, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.



Veja também