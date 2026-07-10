Sex, 10 de Julho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta10/07/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
MÚSICA

Tiê é atração na casa Estação da Luz com show da turnê "Esgotada"

Cantora e compositora paulista se apresenta em Olinda no próximo 16 de julho; ingressos à venda

Reportar Erro
Tiê, cantora e compositora, se apresenta na Casa Estação da Luz no próximo dia 16 de julhoTiê, cantora e compositora, se apresenta na Casa Estação da Luz no próximo dia 16 de julho - Foto: Divulgação

O recente disco "Esgotada", da cantora e compositora paulista Tiê, dá nome à turnê que chega em Olinda, precisamente na Casa Estação da Luz, no próximo dia 16 de julho.

Por lá a artista passeia com cancioneiro celebrativo aos seus 17 anos de carreira, além de apresentar faixas do novo trabalho - projeto lançado no primeiro semestre deste ano, com continuidade em breve com o álbum "Amorosa". 

De circulação nacional, a turnê traz à tona produções autorais e com parcerias de nomes que incluem Adriana Calcanhotto, entre outras.
 

Leia também

• Ayrton Montarroyos e Alaíde Costa: gerações de vozes se encontram no Teatro do Parque

• Recife: fim de semana tem Alaíde Costa e Ayrton Montarroyos no Parque, e Carol Levy no RioMar

Delicadezas e intensidade
Com produção de Tó Brandileone, André Whoong e Marcus Preto, "Esgotada" alterna delicadezas e intensidade emocional, em diferentes atmosferas sonoras.

Antes do lançamento, os singles "Ainda" e "Contato" apresentaram ao público parte desse universo artístico, que teve identidade visual como parte da narrativa - a capa nasceu de uma fotografia analógica de Indira Dominici, posteriormente transformada em pintura a óleo por Marina Quintanilha, reforçando o caráter artesanal e intimista do trabalho.

Com trajetória consolidada na música brasileira, Tiê soma canções como "A Noite", "Amuleto" e "Mexeu Comigo" entre seus clássicos mais reproduzidos.

Inclusive, recentemente, ela lançou uma nova versão de "A Noite", em parceria com o artista pernambucano João Gomes.

SERVIÇO
Show de Tiê, turnê "Esgotada"
Quando: Quinta-feira, 16 de julho, às 20h
Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Moraes, 313, Carmo, Olinda
Ingressos a partir de R$ 50 via Sympla
Informações: @casaestacaodaluz

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter