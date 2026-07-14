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SHOWS Entre o peso e o afeto, Tiê traz a Pernambuco espetáculo que transforma o cansaço em encontro Com apresentações no Festival de Inverno de Garanhuns (FIG) e na Casa Estação da Luz, em Olinda, cantora e compositora apresenta a turnê "Esgotada & Amorosa"

Vivemos exaustos. Exaustos de notificações, de urgências, de respostas imediatas, de um mundo que parece não admitir pausas. Tiê decidiu não fugir desse sentimento coletivo. Em vez disso, transformou-o em matéria-prima para um projeto artístico que atravessa o desgaste sem perder de vista a delicadeza.

É essa travessia que chega a Pernambuco com a turnê "Esgotada & Amorosa", que desembarca nesta semana em duas paradas: na quinta (16), no Festival de Inverno de Garanhuns (FIG), e na sexta (17), na Casa Estação da Luz, em Olinda.

O espetáculo apresenta uma obra concebida em dois capítulos. O primeiro deles, o álbum “Esgotada”, já está disponível nas plataformas digitais. O segundo, “Amorosa”, ainda será lançado, mas já aparece no palco, misturado às canções recém-chegadas ao repertório.

O show não respeita fronteiras cronológicas entre discos: prefere contar uma única história, costurada por diferentes estados emocionais.

"Os discos saem em intervalos, mas o show já contempla um pouco dos dois. É um projeto bem autoral. Faço reflexões sobre dores minhas e, com isso, tento incluir as pessoas nessas reflexões pessoais", explica a cantora, em entrevista à Folha de Pernambuco.

Um espelho do tempo presente

Embora o título do novo trabalho sugira um diagnóstico quase geracional, Tiê faz questão de dizer que o esgotamento abordado nas canções extrapola o cansaço físico. É também emocional, social e profundamente contemporâneo.

"O esgotamento feminino, o esgotamento da sociedade atual, de ter tanta rede social e informação... é tudo isso", resume.

A ideia amadureceu ao longo de anos particularmente intensos em sua vida. Desde o lançamento de “Gaya”, seu último álbum de inéditas, a artista passou por um longo intervalo sem apresentar um novo repertório autoral.

Nesse período vieram a pandemia, questionamentos sobre a carreira, uma nova maternidade e uma série de transformações pessoais que acabaram reorganizando seu modo de escrever.

"Foi um tempo de muitas reflexões sobre esgotamento, pertencimento e também amorosidade, sobre a gente conseguir se curtir e aproveitar a nossa própria história", conta.

Essa experiência acabou se tornando grande demais para caber em um único disco.

Dois álbuns, uma mesma respiração

Apesar dos títulos sugerirem polos distintos, Tiê prefere enxergar “Esgotada” e “Amorosa” como duas partes inseparáveis de uma mesma narrativa.

Segundo ela, a divisão nasceu menos por uma separação temática e mais por uma estratégia de escuta. Em tempos de consumo acelerado, lançar 16 faixas de uma só vez parecia condenar parte das músicas ao esquecimento.

"O projeto nasce junto. É quase como um lado A e lado B. As músicas falam de paquera, da vida, dos acertos, dos relacionamentos e principalmente de nós mesmos. A separação aconteceu para dar mais vida às canções. Se hoje a gente mal consegue ler uma mensagem inteira no WhatsApp, imagina ouvir um disco com 16 faixas."

Até o próprio nome da turnê precisou acompanhar esse raciocínio. Segundo a cantora, muita gente imaginava, num primeiro olhar, que "Esgotada" significava ingressos esgotados.

"As pessoas estão tão exaustas que batem o olho e já acham que entenderam tudo. Então resolvemos chamar o espetáculo de 'Esgotada & Amorosa' para deixar claro que esse é o nome do projeto."

Um show para sentir de perto

No palco, a proposta vai além da sucessão de músicas. Tiê incorpora pequenos textos, áudios e elementos cênicos que aproximam o espetáculo de uma experiência teatral. O cenário acompanha esse percurso emocional, enquanto as canções funcionam como capítulos de uma narrativa maior.

Ainda assim, o centro da apresentação continua sendo o encontro.

"Eu adoro fazer shows e, principalmente, trocar com a plateia. Depois, gosto de abraçar as pessoas, conhecer as histórias delas. Mesmo com banda, é um espetáculo muito íntimo, porque existe essa troca emocional."

Nesta quinta (16), a artista retorna ao Festival de Inverno de Garanhuns pela terceira vez. Tiê se apresenta no Palco Estação (Centro Cultural Alfredo Leite Cavalcante – antiga Estação Ferroviária), às 18h.

"Eu adoro Pernambuco. Sempre encontro muito calor humano, alegria. Faço questão de passar por aí e me sinto muito em casa."

Na sexta (17), Tiê ruma do Agreste para Olinda. Na Cidade Alta, apresentará o show “Esgotada & Amorosa” na Casa Estação da Luz, espaço que propicia uma maior aproximação do público com o artista em palco, o que potencializa ainda mais a experiência de intimidade e afeto que Tiê propõe nesta turnê.

SERVIÇO

Tiê - “Esgotada & Amorosa”

Quando: Quinta-feira (16)

Onde: Festival de Inverno de Garanhuns - Palco Estação/Centro Cultural Alfredo Leite Cavalcante (antiga Estação Ferroviária) - Av. Afonso Pena, 85, Santo Antônio - Garanhuns-PE

Acesso gratuito - com retirada dos ingressos, no período da manhã, no dia do espetáculo

Instagram: @tiemusica / figgaranhunsoficial

Quando: Sexta-feira (17)

Onde: Casa Estação da Luz - R. Prudente de Morais, 313, Carmo - Olinda - PE

Ingressos: a partir de R$ 50, no Sympla

Instagram: @tiemusica / @casaestacaodaluz

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