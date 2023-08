A- A+

novidade Tierry lança DVD com convidados de peso: Pablo, Léo Santana e Zé Neto e Cristiano participam As faixas de "Voltem, as crianças sentem a sua falta - parte 1" estarão no ar nas plataformas a partir das 21h desta quinta (10)

Gravado no Rio de Janeiro (RJ) e em Salvador (BA), em março e abril deste ano, o DVD "Volta, as crianças sentem a sua falta - parte 1”, de Tierry, estará disponível nas plataformas de streaming a partir das 21h desta quinta (10). O material faz parte do projeto criado, produzido e idealizado pelo hitmaker baiano como "o mais arrojado" de sua carreira.





Esta primeira parte do DVD traz convidados de peso nos feats.: Léo Santana, Mc Ryan, Pablo, Thays Reis, Kevin Jonny, Zé Neto e Cristiano participaram. Entre os hits de Tierry, estão "Terror da previdência" (com MC Ryan), "Segue seu baile", "Long Neck" (com Léo Santana), "Chorar e arrochar" (com Pablo), "Menina linda" (com Reis), "Ninguém tá puro", "Chorência" (com Kevin Jonny),"Vira-lata Caramelo" (música já lançada, dividindo vozes com Zé Neto e Christiano) e "Farra do Tierry".

Pablo também está na parte 1 do DVD. Foto: Divulgação

Por ter sido gravado em duas cidades diferentes, o DVD traz feats diferentes em cada uma delas. No Rio, Tierry convidou Belo, Léo Santana, MC Ryan, Zé Neto e Cristiano. Já em Salvador, convocou Kevi Jonny, Péricles, Thays Reis, Pablo e Jaldo Rodrigues.

"Volta, as crianças sentem a sua falta - parte 1” tem concepção e produção do próprio Tierry e direção de Renato Morais.



