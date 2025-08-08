A- A+

CINEMA "Tijolo por Tijolo": filme sobre influenciadora periférica do Recife tem pré-estreia no São Luiz Sessão especial do documentário ocorre neste domingo (16), às 16h

Leia também

• Em novo pôster de "Mauricio de Sousa - O Filme", Mauro Sousa homenageia foto icônica do seu pai

• Priscila Senna estreia como atriz em filme de comédia romântica, previsto para o final de 2025

O documentário “Tijolo por Tijolo” ganha sessão de pré-estreia neste domingo (10), às 16h, no Cinema São Luiz. O filme conta a história real de Cris Martins, influenciadora periférica do Recife, em sua luta por moradia e dignidade.

Com direção de Victória Álvares e Quentin Delaroche, longa-metragem chega oficialmente aos cinemas no dia 14 de agosto. A obra mostra como uma moradora do Ibura encontrou nas redes sociais, mais especificamente no Kwai, uma ferramenta para transformar sua realidade.

Cris e o marido perderam os empregos no início da pandemia de Covid-19 e também a casa em que moravam com três crianças pequenas, por risco de desabamento. Grávida do quarto filho e em busca de uma laqueadura, ela passou a compartilhar seu cotidiano e sua luta para reerguer o lar.

Neste domingo, após a pré-estreia no Recife, será transmitido ao vivo, no Kwai, um bate-papo exclusivo com a presença da protagonista no seu próprio perfil, a partir das 18h. Os ingressos estão disponíveis no site Ticket Simples.

Amplamente reconhecido no circuito de festivais, o filme foi premiado em eventos como o Festival de Triunfo, o Olhar de Cinema e o Festival Visões Periféricas. A obra tem produção da Revoada Filmes e distribuição da Olhar Filmes.



*Com informações da Folha de Pernambuco

Veja também