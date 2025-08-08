Sex, 08 de Agosto

CINEMA

"Tijolo por Tijolo": filme sobre influenciadora periférica do Recife tem pré-estreia no São Luiz

Sessão especial do documentário ocorre neste domingo (16), às 16h

"Tijolo por Tijolo" mostra luta de moradora do Ibura por moradia"Tijolo por Tijolo" mostra luta de moradora do Ibura por moradia - Foto: Olhar Filmes/Divulgação

O documentário “Tijolo por Tijolo” ganha sessão de pré-estreia neste domingo (10), às 16h, no Cinema São Luiz. O filme conta a história real de Cris Martins, influenciadora periférica do Recife, em sua luta por moradia e dignidade.

Com direção de Victória Álvares e Quentin Delaroche, longa-metragem chega oficialmente aos cinemas no dia 14 de agosto. A obra mostra como uma moradora do Ibura encontrou nas redes sociais, mais especificamente no Kwai, uma ferramenta para transformar sua realidade.

Cris e o marido perderam os empregos no início da pandemia de Covid-19 e também a casa em que moravam com três crianças pequenas, por risco de desabamento. Grávida do quarto filho e em busca de uma laqueadura, ela passou a compartilhar seu cotidiano e sua luta para reerguer o lar. 

Neste domingo, após a pré-estreia no Recife, será transmitido ao vivo, no Kwai, um bate-papo exclusivo com a presença da protagonista no seu próprio perfil, a partir das 18h. Os ingressos estão disponíveis no site Ticket Simples. 

Amplamente reconhecido no circuito de festivais, o filme foi premiado em eventos como o Festival de Triunfo, o Olhar de Cinema e o Festival Visões Periféricas. A obra tem produção da Revoada Filmes e distribuição da Olhar Filmes.

*Com informações da Folha de Pernambuco

