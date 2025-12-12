A- A+

PRÊMIO TikTok Awards 2025: confira os vencedores da premiação promovida pela rede social Evento também contou com apresentações musicais, inluindo uma homenagem a Preta Gil

A quinta edição do TikTok Awards revelou seus vencedores na noite desta quinta-feira (11). Na cerimônia, a rede social premiou, em 11 categorias, os criadores de conteúdos que mais se destacaram no ano de 2025.

Em votação aberta ao público, Brino foi eleito o Criador do Ano. Lucas Rangel recebeu o troféu de Vídeo do Ano. Já a atriz Paolla Oliveira conquistou o título de Estrela do Ano.

Com apresentação de Lázaro Ramos, Thalita Meneghim e Gabb, o evento foi transmitido ao vivo pelo canal do TikTok Brasil. Para anunciar as categorias e entregar as estatuetas, convidados como Camila Pudim, Arthur Viana, Bela Gil, Arthur Paek, Bomtalvão, Camila Fremder, Lucas Veloso, Rafael Santos, Mari Krüger e Grag Queen subiram ao palco.



A cerimônia contou ainda com apresentações musicais. Pabllo Vittar ao dar voz a “Sinais de Fogo”, em um tributo a Preta Gil. Enquanto a drag queen cantava, imagens da cantora - que faleceu em julho - eram exibidas no telão.

Gustavo Mioto, Mari Fernandez, Chefin, Tasha e Tracie, LK da Escócia, Kew, DJ Duarte, DJ TS, MC GW, Pollini e Ana Laura Lopes também se apresentaram na premiação. O pernambucano Léo Foguete surgiu em uma performance em conjunto com Wesley Safadão.

Confira os vencedores do TikTok Awards:

Criador do ano

Brino (@brino)

Vídeo do Ano

Lucas Rangel (@lucasranngel)

#TikTokMeFezAssistir

Ju Cassini (@jumcassini)

#AprendaNoTikTok

Tinôco (@tinocandotv)

#TikTokEsportes

Matheus Albino (@matheusalbinow)

#TikTokModaEBeleza

Gustax (@gustaxoficial)

Estrela do Ano

Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)

#TikTokLIVEBR

Black Bolt (@blackbolt_ofc)

#TikTokMeFezOuvir

Mãe Solteira (J. Eskine, MC Davi, MC G15, Dg e Batidão Stronda)

#TikTokReceita

Dani Choma (@danichoma)

#PorUmMundoMelhor

Verdes Marias (@verdesmarias)

Jairo Bouer (@jairobouer)

Ale Souza (@top_fit_saudaveis)

Mari Pavan (@agilizalab)

We'e'ena Tikuna (@weeenatikuna)



*Com informações da assessoria de imprensa

