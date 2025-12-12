TikTok Awards 2025: confira os vencedores da premiação promovida pela rede social
Evento também contou com apresentações musicais, inluindo uma homenagem a Preta Gil
A quinta edição do TikTok Awards revelou seus vencedores na noite desta quinta-feira (11). Na cerimônia, a rede social premiou, em 11 categorias, os criadores de conteúdos que mais se destacaram no ano de 2025.
Em votação aberta ao público, Brino foi eleito o Criador do Ano. Lucas Rangel recebeu o troféu de Vídeo do Ano. Já a atriz Paolla Oliveira conquistou o título de Estrela do Ano.
Com apresentação de Lázaro Ramos, Thalita Meneghim e Gabb, o evento foi transmitido ao vivo pelo canal do TikTok Brasil. Para anunciar as categorias e entregar as estatuetas, convidados como Camila Pudim, Arthur Viana, Bela Gil, Arthur Paek, Bomtalvão, Camila Fremder, Lucas Veloso, Rafael Santos, Mari Krüger e Grag Queen subiram ao palco.
Leia também
• "O Agente Secreto" é eleito o melhor filme do ano pelo The Hollywood Reporter
• "Sexa": Gloria Pires estreia primeiro filme como diretora, nesta quinta (11); assita ao trailer
• ''Avatar: Fogo e Cinzas'': tudo o que você deveria saber sobre o terceiro filme da saga
A cerimônia contou ainda com apresentações musicais. Pabllo Vittar ao dar voz a “Sinais de Fogo”, em um tributo a Preta Gil. Enquanto a drag queen cantava, imagens da cantora - que faleceu em julho - eram exibidas no telão.
Gustavo Mioto, Mari Fernandez, Chefin, Tasha e Tracie, LK da Escócia, Kew, DJ Duarte, DJ TS, MC GW, Pollini e Ana Laura Lopes também se apresentaram na premiação. O pernambucano Léo Foguete surgiu em uma performance em conjunto com Wesley Safadão.
Confira os vencedores do TikTok Awards:
Criador do ano
Brino (@brino)
Vídeo do Ano
Lucas Rangel (@lucasranngel)
#TikTokMeFezAssistir
Ju Cassini (@jumcassini)
#AprendaNoTikTok
Tinôco (@tinocandotv)
#TikTokEsportes
Matheus Albino (@matheusalbinow)
#TikTokModaEBeleza
Gustax (@gustaxoficial)
Estrela do Ano
Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)
#TikTokLIVEBR
Black Bolt (@blackbolt_ofc)
#TikTokMeFezOuvir
Mãe Solteira (J. Eskine, MC Davi, MC G15, Dg e Batidão Stronda)
#TikTokReceita
Dani Choma (@danichoma)
#PorUmMundoMelhor
Verdes Marias (@verdesmarias)
Jairo Bouer (@jairobouer)
Ale Souza (@top_fit_saudaveis)
Mari Pavan (@agilizalab)
We'e'ena Tikuna (@weeenatikuna)
*Com informações da assessoria de imprensa